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Индекс стоимости фрахта Baltic Dry взлетел до максимума за 11 лет

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, поднялся до максимальной отметки более чем за 11 лет.

Значение индикатора в понедельник достигло 4147 пунктов, увеличившись за день на 1,3%. Подъем был отмечен по итогам десятой сессии подряд, отмечает Trading Economics.

Рост индекса обусловлен общим восстановлением спроса на сырьевые товары и различными перебоями в поставках, особенно в Китае.

Подындекс стоимости аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, увеличилась в понедельник на 2% - до самой высокой отметки почти за 12 лет. Цена фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, поднялась на 0,6% и достигла максимума за пять недель.

Baltic Dry

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