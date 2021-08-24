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Рубль слегка вырос к доллару и евро утром во вторник на позитивных внешних сигналах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,06-74,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,075 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,915 руб./EUR1 (-9,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,89 коп. к уровню закрытия 23 августа, до 79,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,84 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 13,12 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительный рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов 24 августа обусловлен улучшением ситуации на мировых рынках. Поддержку нацвалюте оказывают продолжающийся рост цен на нефть в рамках коррекции, а также увеличение интереса инвесторов к рисковым активам.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,96 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,8 за баррель, что на 0,24% выше уровня на закрытие рынка 23 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,97%, китайский CSI300 - 1,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,16%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после волатильной прошлой недели.

Опубликованные в понедельник статданные указали на неожиданный рост перепродаж домов в США в прошлом месяце. Продажи на вторичном рынке жилья в июле увеличились на 2% и составили 5,99 млн домов в пересчете на годовые темпы. Согласно уточненным данным, в июне перепродажи домов составляли 5,87 млн (повышение на 1,6%), а не 5,86 млн (на 1,4%), как было объявлено ранее.

Результаты стали неожиданностью для аналитиков. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 0,5%-0,7% с первоначально заявленного июньского уровня - до 5,82-5,83 млн.

На этой неделе инвесторы находятся в ожидании ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет с 26 по 28 августа. Среди его участников - председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Участники рынка будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Московская биржа

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