Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,5-0,6%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем на фоне сохраняющегося оптимизма на внешних фондовых площадках и выросшей нефти (Brent превысила $69 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%, причем первый превысил рубеж 3900 пунктов во главе с бумагами металлургических компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3901,05 пункта (+0,5%), индекс РТС – 1660,09 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 74,03 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+2,7%), UC Rusal (+1,6%), "НЛМК" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), "Татнефти" (+1,1%), расписки Ozon (+1,1%), бумаги "Интер РАО" (+1%), ПАО "Полюс" (+1%, до 13803,5 рубля), расписки TCS Group (+0,8%), акции "МТС" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), "АЛРОСА" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Скорректированная EBITDA "Полюса" во II квартале 2021 года выросла на 22% к I кварталу и на 5% в годовом сравнении, составив $899 млн, сообщила компания. Аналитики ожидали роста EBITDA "Полюса" на 3% год к году и на 19% к предыдущему кварталу (до $882 млн). Скорректированная чистая прибыль "Полюса" во II квартале выросла на 8% год к году и на 24% к предыдущему кварталу, составив $582 млн.

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендует дивиденды по результатам I полугодия 2021 года в размере 267,48 рубля на акцию, сообщила компания. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 октября.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что наступление покупателей во вторник может продолжиться.

Ключевые азиатские индексы продолжают восстанавливаться при опережающей динамике китайских и японских площадок, дорожают нефть и фьючерсы на американские и европейские индексы. Во вторник ожидается статистика по продажам новых домов в июле в США. Ранее значение показателя снижалось три месяца подряд из-за высоких цен на новое жилье. Но в целом, внимание инвесторов на этой недели будет в большей степени привлечено к симпозиуму глав ФРС в Джексон-Хоуле (26-28 августа), на котором регулятор может озвучить планы по сворачиванию программы стимулирования рынка.

Наступление покупателей на рынки в понедельник может продолжиться, индекс МосБиржи после достижения уровня 3900 пунктов будет консолидироваться вблизи этого рубежа, считает аналитик.

Экспертное мнение

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что поддержку росту нефти оказала авария на мексиканской добывающей платформе.

В понедельник инвесторы переоценивали риски, связанные с возможным сворачиванием программы QE в США. Мировые фондовые рынки растут, аналогичные тренды наблюдаются по широкому классу commodities. Индекс доллара США скорректировался вниз, растеряв значительную часть приобретений конца прошлой недели. Ослабление доллара делает нефть дешевле для держателей других валют и позитивно влияет на котировки. Также важным фактором поддержки стали сообщения о пожаре на мексиканской морской добывающей платформе, из-за которого была остановлена добыча 444 тыс. б/с. Пока нет информации о том, в какие сроки мексиканская компания Pemex сможет справиться с последствиями и восстановить добычу. Выпадающий объем составляет около 0,4-0,5% от мирового производства. Позитивный эффект для котировок может оказаться краткосрочным.

Фьючерсы на Brent превысили $69 за баррель. После столь сильного отскока логичным развитием будет коррекция с ретестом зеркального уровня $67,5 за баррель. Если котировки останутся выше, то вероятность продолжения роста к $70 за баррель повысится. Однако с учетом краткосрочности падения мексиканской добычи и существующих рисков со стороны COVID-19 справедливый ценовой диапазон может оказаться ниже текущих уровней, считает эксперт.

Среди других новостей стоит отметить сообщение EIA о продаже 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR). Торги пройдут с 31 августа по 13 сентября. Предлагаемый к продаже объем достаточно велик: если разделить его на число дней, оставшихся до конца года, то выйдет около 155 тыс. б/с – на эту величину снизится ожидаемый в этом периоде дефицит. Этот фактор может оказать дополнительное давление на нефтяные цены и не позволить продолжить восстановление, полагает Галактионов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,6-1,6% после волатильной прошлой недели. В центре внимания на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле 26-28 августа, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Помимо Пауэлла, в симпозиуме примут участие представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Во вторник подъем индексов акций преобладает в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Поддержку азиатским рынкам в том числе оказало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает WSJ, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинацию от сотрудников.

Экономика Германии во втором квартале 2021 года выросла на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Предварительно было объявлено о росте ВВП в минувшем квартале на 1,5%, при этом эксперты не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

В годовом выражении ВВП Германии увеличился на 9,4% (предварительная оценка - рост на 9,2%). Пересмотра оценки также не ожидалось.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают подъем после скачка накануне более чем на 5%, подогретого новостями о вакцине Pfizer-BioNTech.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $69,22 за баррель (+0,7% и +5,5% накануне), октябрьская цена WTI – $66,01 за баррель (+0,6% и +5,6% в понедельник).

Инвесторы рассчитывают, что увеличение количества вакцинированного населения приведет к росту спроса на топливо.

Помимо симпозиума в Джексон-Хоуле трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+ 1 сентября.