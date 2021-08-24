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McDonald's ввел должность вице-президента по доставке в РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - McDonald's в России ввел новую должность - вице-президента по доставке. На этот пост назначен Радомир Глащак, который сфокусируется на развитии и операционном управлении направления доставки. Также одной из ключевых задач на новой должности станет определение стратегии для дальнейшего активного развития доставки, говорится в сообщении компании.

"Последний год показал всем нам, как важна доставка для бизнеса и наших гостей. Мы наблюдали стремительный рост этого сегмента, который уже стал одним из ключевых для всей индустрии общественного питания", - отметил гендиректор McDonald's в России Марк Карена (его слова приводятся в сообщении).

Глащак более 18 лет работал на руководящих позициях в международных корпорациях (Yves Rocher, Lego, Unilever, P&G) как в России, так и на некоторых европейских рынках, например, в Польше, Румынии и Чехии, отвечал не только за отдельные страны, но и за регионы (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток).

Сеть McDonald`s в РФ объединяет более 800 предприятий быстрого обслуживания. Суммарный объем инвестиций компании в России превышает $2,5 млрд.

McDonald's

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