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Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник обновили рекорды

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американский рынок акций во вторник вырос, при этом индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.

Поддержку рынку оказали, в том числе, сильная корпоративная отчетность и хорошая статистика.

Продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель вырос после трех месяцев сокращения подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,6%, свидетельствуют результаты опроса MarketWatch.

Сезон квартальной отчетности близится к концу: свыше 90% компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты. По расчетам Refinitiv, во втором квартале их прибыль выросла в среднем на 94,7%.

"Это впечатляет", - отметил главный инвестиционный директор Warren Financial Рэнди Уоррен. Он добавил, что пока не намерен продавать акции технологических компаний.

На этой неделе в Джексон-Хоуле состоится ежегодный экономический симпозиум, в котором примет участие, в том числе, председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Котировки бумаг Palo Alto Networks благодаря хорошим квартальным результатам взлетели на 18,6% по итогам торгов в четверг, что стало рекордным дневным приростом в истории компании, которая занимается кибербезопасностью. Из 36 аналитиков, которые присваивают рекомендации бумагам Palo Alto, 32 советуют покупать их и всего один - продавать.

Акции Best Buy Co. подорожали на 8,3%. Ритейлер электроники во втором финквартале (май-июль) получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков, а также повысил прогноз роста сопоставимых продаж по итогам всего фингода.

Цена бумаг Medtronic Plc, которая производит и продает медицинское оборудование, повысилась на 3,2% также благодаря хорошей квартальной отчетности.

Стоимость CrowdStrike Holdings подскочила на 8,1% после того, как биржа Nasdaq сообщила, что добавит акции этой компании, работающей в сфере информационной безопасности, в расчет индекса Nasdaq-100.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 30,55 пункта (0,09%) - до 35366,26 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали химическая компания Dow Inc. (+1,9%) и банк Goldman Sachs Group (+1,8%).

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 6,7 пункта (0,15%), составив 4486,23 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 77,15 пункта (0,52%) - до 15019,8 пункта.

США S&P 500 Nasdaq

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