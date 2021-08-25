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Рубль на старте торгов незначительно меняется к доллару и евро

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,8-73,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,81 руб./$1 (+8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,62 руб./EUR1 (-8,5 копеек к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,58 копеек к уровню закрытия 24 августа, до 79,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,65 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,58 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 25 августа обусловлены неоднозначными внешними сигналами. Давление на нацвалюту оказывают цены на нефть, развернувшиеся вниз после двухдневного подъема. Кроме того, инвесторы избрали выжидательную позицию по отношению к рисковым активам.

При этом поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа. В среду, 25 августа, в бюджет необходимо будет перечислить НДС, НДПИ и акцизы, в понедельник, 30 августа, - налог на прибыль.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $70,73 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $67,21 за баррель, что на 0,49% ниже уровня на закрытие рынка 24 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют незначительную отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,09%, китайский CSI 300 - на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,09%.

Американский рынок акций во вторник вырос, при этом индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы. Поддержку рынку оказали, в том числе, сильная корпоративная отчетность и хорошая статистика.

Сезон квартальной отчетности близится к концу: свыше 90% компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты. По расчетам аналитиков, во втором квартале их прибыль выросла в среднем на 94,7%.

Продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель вырос после трех месяцев сокращения подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,6%

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Симпозиум пройдет 26-28 августа. Помимо Пауэлла в нем примут участие представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Московская биржа

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