"Детский мир" во II квартале увеличил чистую прибыль в 2,8 раза

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" во II квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза, до 3,859 млрд рублей с 1,357 млрд рублей годом ранее.

Этот показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (2,249 млрд рублей).

Скорректированная прибыль "Детского мира" выросла вдвое, до 2,781 млрд рублей, сообщила компания.

EBITDA ритейлера повысилась на 55,3%, до 5,457 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 14,6% против 12,2% во II квартале прошлого года. Эти показатели также оказались существенно выше консенсус-прогноза (4,079 млрд рублей и 10,9% соответственно).

Скорректированная EBITDA выросла на 24,2%, до 4,422 млрд рублей. Рентабельность этого показателя снизилась до 11,8% с 12,3% годом ранее.