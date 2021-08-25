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ФАС поддержала идею "РЖД" по отмене регулирования тарифов на пассажирские перевозки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение "Российских железных дорог" (РЖД) по отмене государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах, сообщает РБК со ссылкой на копию письма главы ведомства Максима Шаскольского, которое он направил 19 августа первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

По данным издания, письмо главы ФАС является ответом на поручение Белоусова от 27 июля принять решения по предложениям РЖД. Кроме этого, аналогичное поручение получили Минэкономразвития, Минтранс и Минфин.

Представитель РЖД отказался комментировать межведомственную переписку. "Однако считаем, что любые изменения в части регулирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в плацкартных и общих вагонах должны быть направлены на безусловное сохранение их доступности для населения", - сообщили РБК в пресс-службе РЖД. Представитель Белоусова от комментариев изданию отказался.

ФАС РЖД

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