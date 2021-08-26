Аэропорт "Шереметьево" нарастил полугодовой убыток по РСБУ на 88%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) нарастило чистый убыток по РСБУ на 88% в годовом измерении, до до 2,2 млрд рублей, говорится в отчете компании. сообщении компании.

Выручка МАШ увеличилась на 4%, до 10,8 млрд рублей. В частности, выручка по авиационной деятельности подросла на 7%, по неавиационной - уменьшилась на 1%, от концессии - поднялась на 9%.

Себестоимость продаж выросла на 22%, до 8,9 млрд рублей, что связано "с увеличением затрат на амортизацию объектов концессии".

"На финансовые результаты АО "МАШ" за I полугодие повлияли глобальные ограничения на пассажирские авиационные перевозки, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире", - сказано в сообщении.

Пассажиропоток "Шереметьево" в отчетном периоде вырос на 16%, до 11,4 млн человек.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт России. Его базовая авиакомпания - "Аэрофлот". АО "МАШ" контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% - у "Аэрофлота", 1,05% - у менеджмента МАШ.