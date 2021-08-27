Рубль в пятницу утром стабилен к доллару и евро

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро почти не двигаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании заявлений участников ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг).

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,21-74,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,2325 руб./$1 (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 87,275 руб./EUR1 (+3,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,71 коп. к уровню закрытия 26 августа, до 80,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,17 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 21,74 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", движение рубля к доллару и евро на старте торгов 27 августа незначительное в связи с выжидательной позицией игроков рынка. Внимание инвесторов приковано к выступлению председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которое состоится в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ожидается, что он может дать намеки на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,72 за баррель, что на 0,91% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,01 за баррель, что на 0,88% выше уровня на закрытие рынка 26 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,56%, китайский CSI300 растет на 0,76%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,2%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, трейдеры оценивали новую порцию статистических данных и ждали выступления председателя Федеральной резервной системы на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Оценка роста ВВП США во втором квартале была пересмотрена в сторону повышения. Экономика США во втором квартале 2021 года увеличилась на 6,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 353 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 349 тыс., а не 348 тыс., как сообщалось ранее.