Глава "Русагро" Басов может покинуть свой пост

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор группы "Русагро" Максим Басов, который возглавляет ее с 2009 года, может покинуть свой пост, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В "Русагро" изданию заявили, что контракт Басова заканчивается в этом году, и 12 ноября на совете директоров группы будет принято решение о продлении контракта или назначении на должность другого кандидата. Сам топ-менеджер назвал комментарии преждевременными.

По словам одного из собеседников "Коммерсанта", Басов после ухода из "Русагро" может заняться собственными проектами (ему принадлежит доля в сервисе по доставке наборов продуктов для приготовления еды Elementaree, почти 70% разработчика антител для исследований "Праймбиомед", доля в онлайн-платформе развития познавательных функций "Викиум").

Группа "Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам первого полугодия выручка группы выросла на 45%, до 104,37 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 81%, до 17,6 млрд рублей.

Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (70,7%), Басову принадлежит 7,5% акций. Free float составляет 20,3%.