"Роснефть" на фоне высоких цен на газ попросила разрешить ей экспорт через "Газпром"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо, имеющееся в распоряжении издания.

Топ-менеджер предлагает платить с этих объемов существенно увеличенный налог на добычу газа, что, по оценкам главы "Роснефти", позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд руб. в год. Однако прямо сейчас у компании нет значимых свободных объемов газа, она планирует существенно увеличить добычу только в 2022 году, отмечает газета.

В письме Сечина говорится, что поставки "целесообразно ограничить наличием действующих контрактов с новыми потребителями, которые не являются покупателями газа ПАО "Газпром". В 2017 году "Роснефть" подписала с BP меморандум о возможности поставок в Европу 10 млрд кубометров газа в год, напоминает "Коммерсант".

Глава "Роснефти" подчеркивает, что биржевые цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, но текущие поступления в бюджет от экспорта газа "не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру". В связи с этим Сечин предлагает платить НДПИ на экспортируемый "Роснефтью" газ "согласно фактической рыночной конъюнктуре".

При текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ может составить "около 5 тыс. руб." на 1 тыс. кубометров, пишет руководитель НК, что "более чем в 3,5 раза" выше текущей ставки НДПИ для "Газпрома". Дополнительные доходы бюджета - то есть разница между "повышенным" экспортным НДПИ "Роснефти" и текущим НДПИ "Газпрома" - составят до 37 млрд руб. в год, поясняет Сечин. Он считает возможным увеличение экспортных поставок "Роснефти" в будущем, что обеспечит рост дополнительных доходов до 150 млрд руб.

По его мнению, поставки "будут способствовать снятию ограничений" со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", а также Opal (продолжение "Северного потока 1"). В настоящее время незадействованная мощность Opal составляет 12,8 млрд кубометров в год, уточняет газета.

Как следует из письма, Сечин предлагает прямо привязать размер НДПИ для экспортируемого из РФ газа к его биржевой цене в Европе, внеся поправки в Налоговый кодекс.

По данным "Коммерсанта", Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина.

Газета отмечает, что письмо Сечина было отправлено в момент, когда "Газпром" пытается справиться с последствиями аварии на своем заводе в Новом Уренгое 5 августа, которая повлияла в том числе на экспортные поставки газа.

С начала августа биржевые цены на газ в Европе стабильно превышают $500 за 1 тыс. кубометров из-за низких запасов в хранилищах в преддверии зимы и меньших, чем ожидалось, поставок со стороны "Газпрома".