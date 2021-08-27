Акции "Россетей" с 17 сентября исключат из Индекса Мосбиржи, в листе ожидания - EMC и En+

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ПАО "Россети" исключаются из базы расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС с 17 сентября, говорится в сообщении торговой площадки.

Обыкновенные акции "Эн+ груп" (EN+), а также депозитарные расписки United Medical Group (EMC, Европейский медицинский центр) вошли в состав листа ожидания на включение. В свою очередь обыкновенные акции компании "Группа ЛСР" представлены в листе ожидания на исключение.

Депозитарные расписки ЕМС включаются в базу расчета Индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции "ТГК-2".

База расчета Индекса голубых фишек изменится за счет включения в состав депозитарных расписок TCS Group Holding и исключения депозитарных расписок X5 Retail.

В состав базы расчета Индекса средней и малой капитализации будут добавлены депозитарные расписки Mail.ru и ЕМС. Покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Аптечная сеть 36.6".

"На основании рекомендации индексного комитета биржа приняла решение об отраслевой классификации депозитарных расписок ЕМС и о включении в состав соответствующего отраслевого индекса - Индекса потребительского сектора", - отмечается в сообщении биржи.