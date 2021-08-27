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"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ до 33,9 млн т

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Аналитическая компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта российской пшеницы в текущем сезоне на 3,2 млн тонн, до 33,9 млн тонн. Это отражает корректировку оценки урожая, текущие медленные темпы экспорта и сильную конкуренцию на мировом рынке.

Если прогноз реализуется, экспорт в 2021-2022 сельхозгоду окажется минимальным с сезона 2016-2017 годов, когда было вывезено 27,8 млн тонн, говорится в сообщении "СовЭкона".

Аналитики ожидают относительно низких темпов экспорта в августе и в ближайшие месяцы. По их оценке, экспорт пшеницы в августе составит 4,3 млн тонн, что на 9% меньше прошлогоднего показателя. Внутренние цены на зерно на российском рынке активно растут, и прогнозировать изменения экспортной пошлины сложно, отмечают аналитики.

Кроме того, конкуренция на международном рынке ожидается жесткой на фоне рекордного урожая на Украине и большого урожая в ЕС – ключевых конкурентов России. Позже в текущем сезоне РФ может столкнуться с конкуренцией со стороны австралийской пшеницы.

Ранее "СовЭкон" снизил прогноз урожая пшеницы в России до 76,4 млн тонн с 82,3 млн тонн, а в августе понизил оценку до 76,2 млн тонн с учетом небольшой площади под озимой пшеницей и низкой урожайности яровой пшеницы из-за жаркой и засушливой погоды летом.

СовЭкон

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