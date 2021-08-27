Полугодовая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2,7 раза

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Группа Газпромбанка в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза - до 76,1 млрд рублей с 28,3 млрд рублей прибыли годом ранее.

Группа в I полугодии 2021 года получила доходы от восстановления резервов под кредитные убытки в размере 18,5 млрд рублей против 7,9 млрд рублей расходов за аналогичный период 2020 года. Положительная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-июнь текущего года составила 7,3 млрд рублей по сравнению с отрицательной переоценкой в 5,7 млрд рублей годом ранее.

Рентабельность капитала за январь-июнь текущего года составила 19,4%, увеличившись с 7,8% за I полугодие 2020 года. Рентабельность активов в I полугодии 2021 года выросла до 2,0% с 0,8% за аналогичный период прошлого года.

Чистый процентный доход за январь-июнь 2021 года вырос на 27% - до 96,8 млрд рублей, чистый комиссионный доходы - на 22% - до 20,5 млрд рублей.

Чистая процентная маржа за 6 месяцев 2021 года составила 2,9% против 2,7% за I полугодие 2020 года.

Стоимость риска в I полугодии 2021 года составила 0,8% против 0,5% за аналогичный период прошлого года.

Процентные доходы за отчетный период сократились на 0,6% - до 206,0 млрд рублей, процентные расходы снизились на 16,7% - до 109,2 млрд рублей.

Совокупный доход по операциям с ценными бумагами в I полугодии 2021 года составил 5,8 млрд рублей по сравнению с 0,1 млрд рублей дохода за аналогичный период 2020 года.

Небанковские сегменты завершили I полугодие 2021 года с прибылью от операционной деятельности в размере 9,2 млрд рублей, тогда как годом ранее она составляла 1,8 млрд рублей.

Операционные доходы группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) за январь-июнь 2021 года выросли на 35,5% - до 130,1 млрд рублей, операционные расходы - на 14,9% - до 64,1 млрд рублей.

Активы группы на 30 июня 2021 года достигли 7 трлн 920,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,2%.

Кредитный портфель до вычета резервов в I полугодии 2021 года вырос на 4,9% - до 5 трлн 626,3 млрд рублей. Корпоративные кредиты увеличились на 4,6% - до 4 трлн 841,4 млрд рублей, розничные - на 6,2% - до 784,9 млрд рублей.

Основная часть розничных кредитов приходится на ипотеку. Ипотечный портфель в январе-июне 2021 года вырос на 0,8% - до 413,0 млрд рублей, портфель потребительских кредитов увеличился на 13,1% - до 371,9 млрд рублей.

Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2021 года составила 1,9%, уменьшившись на 0,1 п.п. по сравнению с 31 декабря 2020 года. Коэффициент резервирования в I полугодии текущего года снизился до 3,6% с 4,1%.

Средства клиентов на 30 июня 2021 года достигли 6 трлн 214,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6,6%. Средства корпоративных клиентов выросли на 7,9% - до 4 трлн 644,4 млрд рублей, розничных - на 3,0% - до 1 трлн 570,1 млрд рублей.

Совокупный капитал группы на 30 июня 2021 года составил 864,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,9%. Коэффициент достаточности совокупного капитала вырос до 13,4% с 12,7%, достаточности капитала первого уровня - до 12,5% с 11,8%.