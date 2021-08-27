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Квартальная прибыль банка "Ак Барс" по МСФО выросла в 1,6 раза

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года чистая прибыль по МСФО банка "Ак Барс" составила 1,5 млрд рублей, что на 62,2% больше, чем годом ранее, говорится в консолидированной отчетности кредитной организации.

Чистая прибыль банка в первом полугодии 2021 года выросла на 52,9% - до 3 млрд рублей.

"По итогам первого полугодия банк показал рост активов и прибыли. Мы отмечаем рост доли основных видов банковских доходов. Положительное влияние на результаты оказало снижение стоимости риска и стабильное качество кредитного портфеля", - заявил через пресс-службу директор финансового департамента банка Айрат Шарапов.

Чистые процентные доходы в январе-июне возросли на 30,9% - до 8,7 млрд рублей. Расходы на создание резерва под кредитные убытки снизились в 1,6 раза - до 2 млрд рублей, что привело к росту чистых процентных доходов после создания резерва в 1,9 раза, до 6,8 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход возрос на 6,6% - до 1,85 млрд рублей.

Активы банка за первое полугодие увеличились на 2,8% и достигли 590,3 млрд рублей за счет роста инвестиций в долговые ценные бумаги и кредитования. Чистый совокупный кредитный портфель (после вычета резервов) вырос на 18,5% - до 282,5 млрд рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель увеличился на 21,2% - до 145,3 млрд рублей, розничный - на 15,8%, до 137,2 млрд рублей.

Объем средств клиентов в банке увеличился на 0,5% - до 454,3 млрд рублей.

В состав группы банка "Ак Барс" входят сам банк, а также инвестиционные и страховые компании, лизинговая компания и негосударственный пенсионный фонд.

Банк "Ак Барс" контролируется Татарстаном. По итогам второго квартала 2021 года банк занял 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Ак Барс Татарстан Айрат Шарапов

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