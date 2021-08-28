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Газпромбанк продал "Газпрому" трейдера Centrex за 16,8 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) продал 100% Centrex Europe Energy & Gas AG группе "Газпром" за 16,771 млрд рублей (в рублевом эквиваленте), следует из отчета банка по МСФО за I полугодие 2021 года.

Кредитная организация отмечает, что все расчеты по сделке были завершены.

ГПБ получил доход от выбытия Centrex в размере 2,443 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ООО "Газпром экспорт" (подконтрольно ПАО "Газпром") в июне 2021 года стало владельцем австрийской торговой группы Centrex.

Centrex Europe Energy & Gas AG - головная компания группы Centrex, объединяющей предприятия, работающие в сфере торговли, хранения и транспортировки природного газа на рынках Австрии, Венгрии, Италии, Сербии.

На сайте Centrex указано, что группа владеет 33% ZMB Gasspeicher Holding GmbH и 11,1% ПХГ "Хайдах" в Австрии, 33% чешского трейдера Vemex s.r.o., 25% сербского посредника Yugorosgaz AD, 10% венгерского Panrusgaz Zrt., а также итальянской Weedoo S.p.A. (51%), а через нее (75%) - Societa Municipale Gas Unipersonale a.r.l.

Газпромбанк купил Centrex в 2010 году.

Газпромбанк Газпром Centrex

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