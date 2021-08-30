Рубль в понедельник утром стабилен к доллару и евро

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Движение доллара США и евро на "Московской бирже" в понедельник утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,44-73,63 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,51 руб./$1 (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 86,7775 руб./EUR1 (без изменений к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,1 коп. к уровню закрытия 27 августа, до 79,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,66 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,29 коп. ниже официального курса.

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