Роман Троценко учредил группу "Арктик Энерджи"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Компания ООО "Карбон" Романа Троценко и бывший топ-менеджер "Базового элемента" Сталбек Мишаков учредили ООО "Группа "Арктик Энерджи". Компания зарегистрирована 26 августа, у ООО "Карбон" 70% долей, у Мишакова - 30%.

В качестве основного вида деятельности компания при регистрации указала консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректор "Арктик Энерджи" - Александра Мутовина.

ООО зарегистрировано в Москве, по тому же адресу, что и ООО "УК "Северная звезда", которое входит в холдинг AEON Троценко и занимается освоением Сырадасайского месторождения на Таймыре с запасами 5,7 млрд тонн коксующегося угля, а также аффилированная с бизнесменом инвесткомпания "Орлиная река".

Сталбек Мишаков много лет проработал на руководящих должностях в холдинге "Базовый элемент", управлявшем активами Олега Дерипаски, был советником гендиректора и членом совета директоров "Русала", а также представлял интересы алюминиевой группы в совете директоров "Норникеля". Его единственная актуальная должность на данный момент, указанная в "СПАРКе" - гендиректор ООО "Северная звезда" (с июля текущего года).

Как сообщалось, "Северная звезда" намерена к 2023 году запустить первую очередь проекта по освоению Сырадасайского месторождения и начать добычу, а к этому сроку завершить строительство разреза мощностью 3 млн тонн в год, обогатительной фабрики на 1,5 млн тонн в год, 60-километрового конвейера производительностью 2 тысячи тонн в час, а также морского порта. Стоимость первой очереди проекта освоения месторождения оценивалась в 35,6 млрд рублей. В строительство морского порта "Северная звезда", предназначенного для доставки продукции Сырадасайского месторождения на внешний рынок (в основном через порты Северной Европы и Японии) по Северному морскому пути, AEON Троценко планирует инвестировать 60 млрд рублей.

По данным Росгеолфонда, лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу каменного угля Сырадасайского месторождения была выдана ООО "Северная звезда" в 2008 году на 25 лет. Учредитель компании - кипрская Inpatenixo Holdings, ранее СМИ связывали ее с ГМК "Норильский никель", позднее появилась информация о том, что бенефициаром компании является AEON. Как следует из "СПАРКа", 100% в "Северной звезде" согласно договору от октября 2020 года заложено в ВТБ.