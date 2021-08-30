Росрыболовство отметило снижение розничных цен на рыбу в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В России вторую неделю подряд продолжается сезонное снижение розничных цен на мороженую рыбу вслед за оптовыми ценами, сообщило Росрыболовство.

Так, на неделе с 23 по 29 августа оптовые цены на мороженую рыбу на российском рынке демонстрировали понижающий тренд. На Дальнем Востоке нарастающий объем предложения на фоне успешной лососевой путины обеспечивает удешевление горбуши. При этом рост стоимости логистических издержек и хранения способствует снижению цен на другие виды мороженой рыбы. Цена на горбушу опустилась на 11%, до 125 рублей за кг, минтай - на 1,4%, до 69 рублей, тихоокеанскую сельдь - на 3,5%, до 55 рублей, тихоокеанскую треску - на 1,3%, до 160 рублей.

На северо-западе возобновилось снижение цен на треску под влиянием роста предложения продукции с береговых заводов: за прошедшую неделю она подешевела в опте на 2,4%, до 205 рублей за кг. В то же время активный спрос со стороны трейдеров и переработчиков толкает вверх цены на атлантическую скумбрию - она подорожала на 3,6%, до 145 рублей. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.

В центральных регионах средняя оптовая цена на горбушу за неделю снизилась еще на 7,5%, до 185 рублей за кг. Стоимость других видов мороженой рыбы практически не изменилась, что связано с увеличением товарных запасов на фоне сбалансированного объема спроса и предложения, отметило Росрыболовство.

Средние потребительские цена на мороженую рыбу в период с 17 по 23 августа уменьшились на 0,4% (неделей ранее снижение цен составило 0,53%).

При этом по сравнению с началом года цены остаются выше на 6,7%.