Globaltrans договорился о продаже 60% в компании "СинтезРейл"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группа Globaltrans договорилась о продаже принадлежащей ей 60%-ной доли в компании "СинтезРейл", говорится в сообщении железнодорожного холдинга.

Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей. Она будет оплачена денежными средствами.

Покупателями выступят структуры ряда совладельцев Globaltrans – Side Pears Holdings Ltd Никиты Мишина, Waterose Investments Ltd Константина Николаева и Mattinsen Hill Ltd Сергея Мальцева (директор по стратегии и глава совета директоров железнодорожного холдинга).

Ожидается, что сделка будет осуществлена до 1 октября. По оценкам руководства холдинга, прибыль от нее составит 760 млн рублей, следует из отчета.

"СинтезРейл" занимается перевозками нефтехимии и стали. Создан "с нуля" в 2014 году. В собственности компании – 3,2 тыс. специализированных контейнеров. Согласно сообщению Globaltrans, скорректированная EBITDA оператора в I полугодии 2021 года составила 435 млн рублей, чистый долг по состоянию на 30 июня – 2,331 млрд рублей.

"Прибыльная продажа доли в неосновном нишевом бизнесе укрепляет финансовое положение и способность Globaltrans выплачивать дивиденды", - отмечает группа, добавляя, что у оператора – "ограниченные возможности для синергии с основными направлениями (деятельности холдинга в сегменте полувагонов и цистерн - ИФ) и для дальнейшего роста создаваемой стоимости".

"Сделка обеспечивает возврат на вложенный капитал группы около 3,8 при нормализованном мультипликаторе EV/EBITDA на уровне 6,8 ("исходя из допущения, что все 500 специализированных контейнеров, которые были поставлены в течение 2021 г. до текущей даты, находились в эксплуатации с 1 января" - ИФ). Эффект от сокращения долговой нагрузки совместно с вырученными от сделки средствами может составить около 12% от чистого долга (холдинга на 30 июня - ИФ)", - говорится в его сообщении.

Сделка одобрена советом директоров. Письмо о справедливости ее условий с финансовой точки зрения подготовлено Ernst&Young, добавляет группа.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы – более 70 тыс. единиц подвижного состава (полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры).

Мишину и другому сооснователю компании – Андрею Филатову – принадлежит по 11,5% акций, Николаеву – 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров группы Александра Елисеева – 5,1%, у Мальцева – 3,1%. Под контролем менеджмента – 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float – 56,9% (GDR торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах).