Фондовые индексы США закрыли торги снижением

Фондовые индексы США выросли по итогам августа

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением сессию во вторник, последний торговый день августа.

Между тем по итогам месяца основные индикаторы продемонстрировали уверенный подъем: S&P 500 вырос примерно на 3%, Nasdaq Composite набрал около 4%, Dow Jones увеличился более чем на 1%.

Индекс S&P 500 вырос по итогам седьмого месяца подряд, продемонстрировав самую длительную серию месячного подъема с декабря 2017 года, когда индикатор повышался по итогам 10 месяцев подряд. Nasdaq показал рост по итогам третьего месяца подряд.

"Ралли S&P 500 обеспечивается за счет уверенного роста прибыли компаний. На фоне более масштабного восстановления экономики мы ждем, что циклические сектора, включая энергетический и финансовый, станут лидерами", - заявил директор по инвестициям UBS Марк Хефеле, которого цитирует CNBC.

Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 113,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель с февраля, отмечается в сообщении. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индекса составило 125,1 пункта, а не 129,1 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с объявленного ранее июльского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

На этой неделе также будут опубликованы ключевые данные по рынку труда. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что число рабочих мест, созданных в августе, составило 750 тыс., уровень безработицы снизился до 5,2%.

Бумаги Zoom Video Communications Inc. подешевели на 16,7%. Аналитики ряда инвесткомпаний и банков ухудшили прогнозные котировки акций компании, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, после публикации квартальной отчетности.

Акции Globalstar Inc. упали на 15,3% после подъема на 64% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник. Как сообщали зарубежные СМИ, компания, вероятнее всего, будет сотрудничать с Apple Inc. по вопросам предоставления услуг спутниковой связи.

Цена бумаг Apple уменьшилась на 0,8%.

Бумаги Lightning eMotors Inc. выросли на 4,6%. Американский производитель электробусов заключил соглашение с REV Group Inc., выпускающим специализированные автомобили, на совместный выпуск школьных электрических автобусов, сообщается в пресс-релизе REV. Акции REV Group подорожали на 1,1%.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,11% и составляло 35360,73 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,13% - до 4522,68 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,04%, составив 15259,24 пункта.