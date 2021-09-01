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Структура Бокарева вышла из капитала порта "Лавна"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - АО "Компания "БизнесГлобус" (структура Андрея Бокарева), ранее владевшее 30% ООО "Морской торговый порт "Лавна" (МТПЛ, Мурманск, оператор проекта строительства порта), вышло из его капитала, сообщается в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

В свою очередь, АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (ЦРПИ, владеет 24,79% ООО "Морской порт "Суходол" в Приморском крае) удвоило свою долю в МТПЛ и теперь владеет 60%. Все эти изменения произошли 31 августа.

Остальные участники МТПЛ сохраняют свои доли: у холдинга АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева - 25%, у АО "РЖД-инфраструктурные проекты" - 10%, у ГТЛК (концессионер проекта) - 5%. Размер уставного капитала также не изменился.

В конце октября 2020 года Бокарев заявлял, что его компания выходит из проекта по строительству угольного терминала "Лавна". "Рынка не видим. Мощностей достаточно на северо-западе, поэтому строить порт в Мурманске мы не будем", - говорил он "Интерфаксу".

До февраля 2020 года 100% ЦРПИ владел Борис Гутцов. С 18 февраля 2020 года единственным акционером АО "ЦРПИ" стало ООО "ВТБ Капитал Пенсионный резерв", об этом говорится в отчетности ЦРПИ за 2020 год. При этом Гутцов в феврале 2020 года был избран в совет директоров ЦРПИ, а в настоящее время является гендиректором 100%-ной "дочки" ЦРПИ - ООО "Комплексные транспортно-логистические решения".

В августе подконтрольное Гутцову АО "Сила Сибири" (Москва) закрыло сделку по приобретению имущественного комплекса обанкроченной шахты "Заречная" в Кемеровской области.

В марте 2020 года губернатор Заполярья Андрей Чибис анонсировал выход строящегося порта "Лавна" на проектную мощность в первом квартале 2022 года. В конце 2020 года стало известно, что график строительства терминала "Лавна" был скорректирован, ввод терминала в эксплуатацию запланирован на 2023 год. В июне 2021 года власти Мурманской области заявили, что грузооборот порта "Лавна" достигнет показателей в 100 млн тонн к 2035 году, и озвучили планы выхода на проектную мощность 18 млн тонн в 2024 году. Строительство стартовало в 2018 году.

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