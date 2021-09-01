Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом лидируют не входящие в расчет основных индексов бумаги "КАМАЗа" (+8,8%, до 127,3 рубля).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 929,14 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1 691,84 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" подросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 73,15 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+1,6%), "Яндекса" (+1,3%), "Газпром нефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), расписки Ozon (+0,6%), бумаги "МТС" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-4,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "префы" Сбербанка (-0,3%), бумаги ВТБ (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, индекс МосБиржи в среду сохранит свое движение в диапазоне 3900-3950 пунктов ввиду отсутствия значимых новостей.

Утром на мировых рынках преобладает слабо оптимистичный настрой. Ключевые азиатские индексы немного растут во главе с Японией, где показатель PMI в промышленности в августе был пересмотрен в сторону повешения до 52,7 пункта. Цена нефти Brent растет, а фьючерсы на американские и европейские индексы в слабом "плюсе". Основное внимание инвесторов будет ориентировано на изменение числа новых рабочих мест в США в августе, которые, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, должны вырасти на 638 тыс. В преддверии выхода этой статистики в пятницу слабый оптимизм на рынках может сохраниться, считает аналитик.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, нефть Brent демонстрируют маловыразительную динамику и остается в зоне $71,5-72,5 за баррель. В среду помимо статистики Минэнерго США в фокусе внимания заседание ОПЕК+. Скорее всего, никаких изменений относительно предыдущей договоренности не будет, то есть продолжится увеличение добычи еще на 400 тыс. б/с. Данные по китайскому PMI в промсекторе за август от Caixin вышли слабее ожиданий и ниже пограничного уровня (49,2 пункта), что может охладить настрой инвесторов. Замедление экономики Китая становится все более очевидным, что создает угрозу для восстановления спроса на нефть. Ориентир по нефти Brent на среду составляет $71-73 за баррель.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в последние дни ситуация на фондовом рынке меняется не сильно. Акции-лидеры, такие как "Газпром" и ВТБ", растут, но в целом "быкам" не удается перебить максимумы середины июня по индексу РТС. Цены на нефть при этом находятся в понижательном канале $64-73 за баррель Brent, и индекс развивающихся рынков от MSCI также находится в понижательном канале.

Минфин РФ обсуждает варианты введения "плавающего" НДПИ для производителей удобрений, определенность будет к октябрю. Стоимость газа на европейском рынке впервые превысила отметку $600 за тысячу кубометров. Это означает рост котировок на 12% за месяц. Глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников считает, "что фактор низких запасов в подземных хранилищах газа Европы продолжит оказывать поддержку спросу на газ во втором полугодии 2021 года и даже в 2022 году".

Очередное решение по монетарной политике ЕЦБ состоится 9 сентября. ЕЦБ не готов ужесточать монетарную политику, но количество "ястребов" среди членов регулятора растет, и они делают заявления, которые пугают инвесторов, отмечает Верников.

Индексы акций в США во вторник снизились в пределах 0,1%, но по итогам месяца показали уверенный подъем: S&P 500 (+3%), Nasdaq (+4%), Dow Jones (+1%).

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе упал до 113,8 пункта (минимум с февраля), при прогнозах снижения до 124 пунктов.

В конце торговой недели будут опубликованы ключевые данные по рынку труда. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что число рабочих мест, созданных в августе, составило 750 тыс., уровень безработицы снизился до 5,2%.

В среду в Азии индексы акций растут (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Инвесторы оценивают экономические последствия распространения штамма "дельта" коронавирусной инфекции в Азии. Они пытаются выяснить, какие отрасли выиграют, а какие проиграют на фоне проблем, вызванных ростом заболеваемости, среди которых перебои в цепочках поставок и сокращение потребления населением, отмечает MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе снизился до 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в PMI, публикуемый государственным статистическим управлением (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Нефть утром в среду вновь дорожает после отката накануне, в центре внимания находится очередное заседание стран ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,2 за баррель (+0,8% и -0,8% во вторник), октябрьская цена WTI – $69,07 за баррель (+0,8% и -1% накануне).

Министры ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц, но при этом ежемесячно проводить консультации на предмет оценки рынка и целесообразности повышения. Решение об увеличении производства может быть пересмотрено уже 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

В 18:00 по Москве пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом – министерская встреча ОПЕК+.

Трейдеры также ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в 17:30 по Москве. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад укажет на сокращение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные ранее, указали, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 августа, снизились на 4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.