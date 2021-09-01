Рынок акций РФ начал осень с обновления пика индекса МосБиржи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых осенних торгах вырос вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми слабыми статданными по рынку труда США, отдаляющими начало ужесточения монетарной политики Федрезерва; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и нацелился на следующий рубеж 4000 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3971,02 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1715,09 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,5%.

Доллар просел до 72,92 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+5,5%), акции "НОВАТЭКа" (+3,5%), UC Rusal (+3,5%), "Интер РАО" (+3,1%), "ММК" (+2,6%), "Яндекса" (+2,5%), Московской биржи (+2%), "Газпрома" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), Сбербанка (+1,5% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Роснефти" (+1%), расписки Ozon (+1%), бумаги "Газпром нефти" (+0,9%), "МТС" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели после отсечки дивидендной составляющей за II квартал акции "Северстали" (-3,3%, до 1662 рублей); дивиденды составляют 84,45 рубля на акцию. За I квартал дивиденды "Северстали" составляли 46,77 руб. на акцию.

Также просели акции "НЛМК" (-0,7%), Polymetal (-0,6%), "РусГидро" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, индексы деловой активности в промышленности Китая оказались на постковидных минимумах. Это вызвало давление продаж в секторе акций металлургических компаний, цены на продукцию которых наиболее чувствительны к динамике китайской экономики. Индекс металлов и добычи МосБиржи в итоге снизился вопреки росту широкого индекса до новых вершин.

Но и в пределах одного сектора картина неоднородная. Цены на алюминий с начала года выросли на треть и приближаются к максимальным отметкам за последние 10 лет. Это поддерживает ралли в акциях "Русала", которые с начала года подорожали уже на 54%, отмечает эксперт.

По оценке аналитика компании "Сбер Управление Активами" Александры Овчинниковой, индекс МосБиржи установил исторический максимум в первый день осенних торгов и нацелился на покорение новой вершины 4000 пунктов. Долларовый индекс РТС закрепился выше 1710 пунктов на фоне укрепления рубля.

Внешний фон в среду был умеренно позитивным. Азиатские площадки закрылись ростом, причем даже в Китае, где снизилось промпроизводство. В Европе индексы также выросли, кроме индикаторов Германии, где объем розничных продаж не оправдал ожидания.

Рынок труда США подает сигналы о том, что говорить о восстановлении американской экономики еще рано - данные ADP по числу занятых оказались существенно хуже ожиданий. Это может выступить дополнительным сигналом того, что участники рынка по-прежнему склонны ожидать сворачивания масштабных программ поддержки экономики не ранее чем в конце текущего или начале будущего года.

Нефть в среду подешевела на фоне новостей от ОПЕК+, а также под влиянием продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в западных странах и Азии (в частности, в Китае).

Рост активности на глобальных рынках может привести к притоку средств иностранных инвесторов в российские активы, что выступает позитивным фактором для рубля. В отсутствии новых негативных факторов ориентир по индексу МосБиржи в четверг - 3950-4000 пунктов, по индексу РТС - 1680-1750 пунктов, считает Овчинникова.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, в начале сентября рынки восстанавливаются, инвесторы выкупают подешевевшие активы. Хотя рынки ждут коррекции, никто не готов отыгрывать это мнение, несмотря на то, что макроэкономические индикаторы демонстрируют признаки замедления мирового экономического роста из-за перебоев в поставках и ограничений в связи с пандемией. Динамика мировых рынков акций, вероятно, будет сдержанной вплоть до пятницы, когда выйдут данные по рынку труда в США за август. Инвесторы проявляют сильный интерес к компаниям "второго" и "третьего" эшелонов, где активы остаются дешевыми относительно "фишек". Газовые истории и акции банковского сектора, а также некоторые сырьевые производители и производители сельхозпродукции, вероятно, по-прежнему будут пользоваться спросом, считает Волш.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, агентство Блумберг со ссылкой на источники накануне сообщило, что, согласно последним прогнозам ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке сохранится дефицит нефти, несмотря на ослабления ограничений в нефтяной сделке. А уже в 2022 году альянс прогнозирует профицит.

Давление на нефть оказывают новости из США, где ураган "Ида", который сказался на работе девяти НПЗ в штате Луизиана, ослабел до тропической депрессии (область с низким атмосферным давлением в тропиках). Серьезных ЧП в районе Мексиканского залива больше не ожидается, отмечает Абелев.

В среду в Азии индексы акций выросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,1%, FTSE, CAC 40 растут на 0,4-1,2%) и "плюсуют" Штаты (индекс S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq - на 0,7%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе снизился до 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в PMI, публикуемый государственным статистическим управлением (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Вышедшие в среду в США данные ADP показали, что число занятых в частном секторе США выросло в августе всего на 374 тыс. при прогнозах роста на 625 тыс. после июльского прироста на 326 тыс.

Нефть развернулась вниз

Нефть к вечеру развернулась вниз. Министры стран ОПЕК+ на встрече в среду договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Таким образом, в октябре добыча будет повышена на 400 тыс. б/с.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $70,98 за баррель (-0,9% и -0,8% во вторник), октябрьская цена WTI - $67,86 за баррель (-0,9% и -1% накануне).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,17 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-4,4 млн), запасы бензина выросли на 1,29 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн), резервы дистиллятов снизились на 1,73 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,55 млн).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Куйбышевазот" (+11,6% и +12,8% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (+10,3%), Petropavlovsk (+8,6%).

Золотодобытчик Petropavlovsk в I полугодии 2021 года сократил EBITDA на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $114,3 млн, сообщила компания. Аналитики ожидали снижения EBITDA Petropavlovsk по итогам I полугодия на 28-45%. Чистая прибыль золотодобытчика составила $48,9 млн против убытка в $22 млн годом ранее. Выручка снизилась на 33%, до $351,9 млн: продажи в натуральном выражении упали на 40%, до 187,1 тыс. унций, при этом средняя цена реализации повысилась на 9%, до $1795 за унцию.

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-7,6%), "префы" "Квадры" (-6,7%), акции "КАМАЗа" (-6,3%), "Объединенной вагонной компании" (-4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,28 млрд рублей (из них 24,19 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 22,22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,33 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).