Индекс Nasdaq в среду достиг очередного рекорда

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда.

При этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в 33-й раз с начала этого года, в то время как Standard & Poor's 500 немного не дотянул до исторического максимума, отмечает MarketWatch.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тысяч после подъема на 326 тысяч в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тысяч по результатам опроса Trading Economics и 600 тысяч среди респондентов The Wall Street Journal.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тысяч, а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 59,9 пункта по сравнению с 59,5 пункта в предшествующий месяц, сообщил в среду Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения до 58,6 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing превышает данную отметку уже пятнадцать месяцев подряд.

Позитивное влияние на рынок продолжают оказывать ожидания, что продолжающееся восстановление экономики будет поддерживать рост корпоративных прибылей, пишет Dow Jones.

Инвесторы в целом оптимистичны по поводу того, что акции продолжат расти. Однако некоторые трейдеры предупреждают, что рынки, вероятно, станут более волатильными осенью, в том числе в ожидании начала сворачивания Федеральной резервной системой программы выкупа активов.

"Сентябрь может быть довольно сложным месяцем для рисковых активов, - полагает Сюзанна Хатчинс из Newton Investment Management. - Все рынки поднялись достаточно высоко, цены довольно значительные".

Котировки акций PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, по итогам торгов подскочили более чем на 15%. Компания днем ранее опубликовала отчетность, согласно которой она во втором финквартале (май-июль) вернулась на прибыльный уровень и увеличила выручку на 46%.

Цена бумаг Apple Inc. выросла на 0,5% и завершила день на отметке $152,51. При этом в ходе сессии подъем достигал 2,1%, в результате чего стоимость поднималась до рекордных $154,98. Причиной этого стало то, что аналитики Wolfe Research улучшили прогнозные котировки до $155 со $135 и рекомендацию до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Между тем цена американских депозитарных расписок Nio снизилась на 0,6%. Китайский производитель электромобилей ухудшил прогноз поставок на третий квартал из-за глобального дефицита чипов и теперь планирует их на уровне 22,5-23,5 тысяч против ранее ожидавшихся 23-25 тысяч машин.

Бумаги более крупного конкурента Tesla подешевели на 0,2%.

Лидерами снижения котировок среди компонентов Dow Jones стали акции производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar - на 1,4% и нефтяной Chevron Corp. - на 1,1%.

Стоимость акций Walt Disney Co. выросла наиболее сильно - на 1,2%. Кроме того, подорожали бумаги поставщика облачных корпоративных решений Salesforce.com Inc. - на 1,2% и производителя потребительских товаров Procter & Gamble Co. - на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 48,2 пункта (0,14%) - до 35312,53 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 1,41 пункта (0,03%), составив 4524,09 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 50,15 пункта (0,33%) - до 15309,38 пункта.