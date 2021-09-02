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SEC обвинила основателя криптовалютного проекта BitConnect в мошенничестве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на офшорную компанию BitConnect, которая предположительно организовала одну из крупнейших схем с использованием криптовалют.

SEC обвинила компанию и ее основателя Сатиша Кумбхани в мошенничестве в связи с неправомерным использованием биткойнов, полученных от инвесторов по всему миру, на сумму $2 млрд. Организатор схемы, гражданин США Гленн Аркаро, признал себя виновным в растрате денежных средств американских инвесторов.

BitConnect продала цифровые активы в 2016 году в обмен на биткойны. Компания сообщила, что у нее есть автоматизированная программа, которая будет генерировать денежные средства за счет торговли вложенными биткойнами. Прибыль должна была распределяться между инвесторами за счет выплаты процентных платежей.

Между тем, согласно утверждению SEC, BitConnect не использовала программу для торговли криптовалютой. Вместо этого Кумбхани вывел часть биткойнов для пользования в личных целях и распределил другую часть между промоутерами, которые помогли ему привлечь денежные средства. В момент предполагаемой организации схемы Кумбхани жил в Индии. Регуляторы не владеют информацией о его текущем местонахождении, говорится в иске SEC, на который ссылается газета The Wall Street Journal.

Компания возместила денежные средства ряду инвесторов за счет вложений новых инвесторов, отмечается в иске SEC. Многие инвесторы потеряли почти все свои вложения, сообщил регулятор. Всего в BitConnect инвестировали несколько тысяч человек.

Аркаро создал сеть из промоутеров программы BitConnect в США, которые рекламировали ее через видеоролики на YouTube и получали комиссионные за привлечение денежных средств в компанию. Объем комиссионных и других платежей, полученных Аркаро и его компанией, составил более $24 млн, отмечает SEC.

SEC BitConnect

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