ФТС за январь-август увеличила перечисления в бюджет почти в 1,5 раза

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-август 2021 года перечислила в федеральный бюджет 4 трлн 143 млрд рублей, что на 49% (или почти в 1,5 раза) больше, чем за аналогичный период 2020 года (2 трлн 783 млрд рублей), говорится в сообщении службы.

Перечисления за январь-август 2021 года оказались на 30% выше прогнозного задания, отмечают в ФТС.

По сравнению с январем-августом "доковидного" 2019 года (3 трлн 703 млрд рублей) перечисления также выросли - на 11,9%.

Платежи, взимаемые при импорте товаров, за январь-август 2021 года составили 2 трлн 760 млрд рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 37%.

Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ФТС России, составила за 8 месяцев 2021 года 1 трлн 259 млрд рублей, или 30% от общей суммы перечислений ведомства.

Как сообщалось, сумма администрируемых таможенными органами РФ доходов федерального бюджета за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей. Поступления за 2020 года оказались на 17,1% ниже показателя 2019 года (5 трлн 728,96 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% ниже показателя 2018 года (6,063 трлн рублей). Более низкие показатели перечислений последний раз были в 2017 году (4 трлн 575,69 млрд рублей).