Крымская "Солнечная долина" наладила выпуск игристых вин

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - АО "Солнечная долина" (Судакский регион Крыма), специализирующееся на выпуске тихих вин, в 2021 году получило лицензию Росалкогольрегулирования на производство игристого. Об этом сообщил председатель правления винзавода Владимир Барановский.

"Мы в этом году получили лицензию, уже налажено производство, сделали закладку на следующий год. Шампанское классическим методом, брюты. Планируем выйти с ним на рынок в следующем году", - сказал Барановский журналистам в селе Солнечная Долина в четверг.

"Первоначально у нас небольшие объемы, пока заложили 15 тысяч бутылок, рассчитываем на 200 тысяч бутылок с нарастающим (производством - ИФ) до 500 тысяч", - добавил председатель правления.

Главный винодел предприятия Валентина Третьяк уточнила, что 200 тыс. бутылок игристого вина - планы на ближайшие три-четыре года.

Винодельня создана более 130 лет назад. В настоящее время "Солнечная долина" располагает свыше 400 га виноградников на юго-востоке Крыма, также выкупила 400 га земли у пайщиков, занимается посадкой новых виноградников, выпускает сухие, полусладкие и ликерные вина.

Согласно отчету компании за 2020 год, 96,53% акций владеет ООО "Винагроинвест", оставшиеся – у физлиц, которые не раскрываются. Чистая прибыль предприятия в прошлом году составила 96,436 млн рублей против 60,179 млн рублей годом ранее (рост в 1,6 раза), выручка – 514,786 млн рублей (460,401 млн рублей, рост на 11,8%), в том числе от реализации готовой продукции – 461,927 млн рублей (413,576 млн рублей).