Рубль незначительно меняется к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Изменения доллара и евро на "Московской бирже" в пятницу утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании публикации в США ежемесячных данных по рынку труда.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,87-72,93 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8925 руб./$1 (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,5625 руб./EUR1 (+3,25 копейки к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,7 копейки к уровню закрытия 2 сентября, до 79,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,34 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,55 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 3 сентября обусловлены неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Глобальные инвесторы находятся в ожидании публикации в США в пятницу днем важной макроэкономической статистики, в частности, данных о занятости в американской экономике за август. При этом мировые цены на нефть в пятницу утром слегка снижаются после роста в среднем на 2% накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $72,99 за баррель, что всего на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,82 за баррель, что на 0,24% ниже уровня на закрытие рынка 2 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 подрастает на 1,7%, в то время как китайский CSI 300 теряет 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,18%, что говорит о возможном продолжении роста американских акций в последний день недели.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 340 тыс. человек. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 354 тыс., а не 353 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 345 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Восстановление рынка труда стало более устойчивым на фоне возобновления работы бизнесов в различных сферах экономики США, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.