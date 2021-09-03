Объединившиеся со SPAC стартапы в США подешевели с февраля на $75 млрд

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость американских бизнесов, вышедших на рынок с помощью сделок со специализированными компаниями по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), сократилась примерно на $75 млрд спустя более шести месяцев после того, как интерес к подобным сделкам достиг пика.

Об этом свидетельствуют результаты анализа Dow Jones Market Data, основанного на данных SPAC Research.

Группа из 137 SPAC, закрывших сделки по слиянию к середине февраля, на текущий момент потеряла 25% общей стоимости. В определенный момент в августе снижение превысило $100 млрд. В анализе не учитывались компании, которые не завершили сделки по состоянию на середину февраля и те, чьи акции уже не торгуются.

Негативная тенденция в основном затронула компании, связанные с "зеленой" энергетикой и устойчивым развитием, однако ущерб оказался более масштабным. Акции около 75% SPAC, которые сообщили о сделках, но еще не закрыли их, торгуются ниже цены размещения. Ранее в текущем году, когда сектор был одним из наиболее привлекательных для финансирования, цена акций SPAC почти всегда увеличивалась после объявления о сделках.

Снижение стоимости SPAC затрагивает фонды, управляемые такими компаниями, как BlackRock Inc. и Fidelity Investments Inc., а также хедж-фонды, пенсионные фонды и других инвесторов, которые активно вкладывались в специализированные компании начиная с конца прошлого года, когда на рынке наблюдался бум.

Между тем многие из этих фондов вложили средства по низким ценам, поэтому до сих пор находятся в выигрыше. Стоимость сектора остается на уровне около $250 млрд по сравнению с около $100 млрд ранее в связи с выходом на рынок новых игроков.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.

Некоторые инвесторы говорят, что снижение стоимости SPAC минувшим летом было неизбежной ситуацией. Многие компании, заключающие сделки по слиянию со SPAC, генерируют мало выручки, в то время как их стоимость составляет несколько миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal.