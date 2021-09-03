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ЦБ отметил рост российского страхового рынка во II квартале на 38,9%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премии российских страховщиков во втором квартале 2021 года выросли на 38,9% по сравнению с апрелем-июнем 2020 года и составили 434,4 млрд рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. Там отмечается, что сборы превысили даже "докоронавирусный" уровень второго квартала 2019 года.

"На годовую динамику российского страхового рынка в II квартале 2021 года существенное влияние оказал эффект низкой базы - в апреле-июне 2020 года действовало большинство ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса. Это привело к снижению экономической активности, которое способствовало сокращению объемов страховых взносов", - говорится в обзоре.

Число заключенных страховщиками договоров выросло на 45,1% "в связи с ростом спроса на страхование с невысокими средними страховыми премиями - от несчастных случаев и болезней, ДМС и страхование имущества физических лиц".

Темпы прироста взносов по накопительному страхованию жизни во втором квартале выросли до 28,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем взносов составил 35,9 млрд рублей. После продолжительного периода сокращения объем взносов по инвестиционному страхованию жизни значительно вырос - на 65,2%, до 56 млрд рублей. Помимо эффекта низкой базы, росту рынка во втором квартале, по мнению регулятора, во многом способствовали мягкие денежно-кредитные условия при невысоких ставках по депозитам.

Рост выплат по договорам страхования в апреле-июне ускорился до 45,2% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года также в связи с восстановлением экономической активности. Во втором квартале страховщики выплатили своим клиентам 199,2 млрд рублей.

Несмотря на рост премий во втором квартале, прибыль компаний до налогообложения в первом полугодии снизилась на 18,6%, до 121,3 млрд рублей.

Чистая прибыль упала на 18,3% и составила 99,5 млрд рублей.

Банк России коронавирус

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