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Kraft Heinz заплатит $62 млн из-за претензий SEC в манипулировании финотчетностью

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Kraft Heinz Co заплатит $62 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающихся манипулирования данными о расходах компании с целью завышения прибылей.

Как отмечают в SEC, в период с четвертого квартала 2015 года по конец 2018 года Kraft Heinz допускала различные нарушения в бухгалтерском учете, в том числе учитывала фальшивые скидки от поставщиков и составляла фальшивые контракты. Манипуляции с бухгалтерской отчетностью позволяли ей завышать скорректированную EBITDA – ключевой показатель, используемый инвесторами для оценки результатов компании.

В июне 2019 года, когда SEC начала свое расследование, Kraft Heinz пересмотрела финансовые показатели, выявив учтенную ненадлежащим образом экономию на производственных затратах на общую сумму в $208 млн.

"Инвесторы исходят из того, что публичные компании предоставляют 100-процентно правдивую и точную информацию в публичных заявлениях, особенно когда речь идет об их финансовых показателях. Когда компании не оправдывают этих ожиданий, мы должны призывать их к ответственности", - заявил директор управления SEC по правоприменению Гурбир Греваль.

Представитель Kraft Heinz сообщила The Wall Street Journal, что компания сотрудничала с SEC в период проведения регулятором расследования, и приняла "масштабные корректирующие меры для улучшения внутренних практик, процедур и системы контроля финансовой отчетности".

SEC также обвинила двух бывших топ-менеджеров Kraft Heinz в том, что они игнорировали сигналы, указывавшие на неверный учет расходов компании.

Бывший операционный директор Kraft Heinz Эдуардо Пеллейсон выплатит в связи с этим штраф в размере $314,211 тыс., а экс-директор по снабжению Клаус Хофманн – $100 тыс. Хофман не сможет занимать руководящие посты в публичных компаниях в следующие пять лет.

Акции Kraft Heinz теряют в цене 0,1% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 4%.

Kraft Heinz SEC США

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