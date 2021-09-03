Рубль подрос к доллару и евро вечером в пятницу

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают немного дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets после выхода данных по безработице в США за август.

Курс доллара США составил 72,72 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 14,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,4 руб./EUR1, подешевев на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,85 копейки - до 78,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь умеренно подрастает к доллару и евро вечером в пятницу после роста волатильности, последовавшей за публикацией статистических данных по рынку труда США, которые оказались слабее ожиданий аналитиков.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в августе на 750 тыс. и снижения безработицы до 5,2%.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл подчеркивал необходимость улучшения показателей по рынку труда перед тем, как регулятор сможет начать сворачивать масштабную программу выкупа облигаций.

Комментарии аналитиков

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль практически стоял на месте, проявив рост волатильности лишь в 15:30 по Москве после выхода неожиданно слабой статистики с рынка труда США. "Данные поставили под сомнение восстановление американского рынка труда. Напомним, в начале августа количество заболевших в США начало резко расти, перевалив за 100 тыс. случаев в день, а по данным на четверг количество ежедневно заболевших превысило 167 тыс. Откладывание дальше в будущее сворачивания количественного смягчения должно приободрить рынки и дать импульс к покупкам рискованных активов", - отмечает Наумова.

"В пятницу на открытии торгов курс отечественной валюты был стабилен к мировым валютам, затем немного укреплялся к доллару и евро за счет роста нефтяных котировок и в ожидании новой порции статистики по рынку труда. (. . .) Вышедшие данные по рынку труда в США свидетельствуют о том, что первая экономика мира восстанавливается недостаточными темпами - данные по занятости оказались значительно ниже прогнозов. Фондовый рынок США открылся в негативе, что впоследствии может оказать влияние на курс валют развивающихся рынков. Рубль в краткосрочной перспективе может торговаться в диапазоне 73,0-73,6 в паре с долларом и на уровне 86,5-87,5 в паре с европейской валютой", - говорит трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Ранее в пятницу рубль не отреагировал на решение Минфина РФ увеличить в сентябре дневной объем покупки валюты до максимума в 2021 году после возобновления покупок в январе. Ведомство сообщило, что с 7 сентября по 6 октября направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 327,1 млрд рублей.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 14,9 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем в августе, когда объем достигал рекордных на тот момент 14,4 млрд рублей.

Цены на нефть вновь снижаются в пятницу вечером, но завершают неделю ростом в связи с медленным восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в ожидании урагана в Мексиканском заливе была приостановлена работа мощностей, обеспечивающих 95,7% нефтедобычи в регионе. По данным на четверг, ситуация улучшилась незначительно, и работа 93,69% добывающих мощностей до сих пор не восстановлена.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве уменьшились на 0,34% - до $72,78 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому времени на 0,69% - до $69,51 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Снижению цен в пятницу способствовали слабые данные по американскому рынку труда, уменьшившие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса.

ЦБ РФ 3 сентября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки привлекли 914,9 млрд рублей при лимите 920 млрд рублей и спросе 914,9 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 6,44% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 по Москве до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,54 копейки, до 72,8545 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,96 копейки, до 86,5366 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 6,91 копейки по отношению к четвергу и составил 72,7391 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 6,2 копейки и составил 72,7546 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 403,841 млн, из которых $516,187 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 887,654 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 15,97 копейки, до 86,4161 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 15,84 копейки и составил 86,4342 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR317,306 млн, из которых EUR111,932 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR205,374 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 6,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 6,87% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 3 б.п. - до 7,26% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. и составила 7,33% годовых.