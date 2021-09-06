Совкомбанк запланировал присоединить банк "Восточный" в декабре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанк планирует присоединить банк "Восточный" в декабре 2021 года, сообщил журналистам управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.

"Оно (присоединение - ИФ) намечено на декабрь", - сказал он.

Совкомбанк в середине августа 2021 года увеличил долю в "Восточном" с 88,09% до 99,77%, в конце августа выставил оферту на выкуп оставшихся акций этого банка у миноритариев.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк купил 88% акций банка "Восточный" за 8,7 млрд рублей. Таким образом, в рамках этого этапа сделки весь "Восточный" был оценен в 9,9 млрд рублей. В рамках выставленной в мае оферты на выкуп оставшихся акций "Восточный" был оценен почти в 11 млрд рублей.

Полностью консолидировать "Восточный" Совкомбанк планировал в четвертом квартале 2021 года, присоединить – в первом квартале 2022 года.

Сделку по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова - Совкомбанк закрыл в начале апреля 2021 года.

Совкомбанк с активами в 1,694 трлн рублей по итогам второго квартала 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" с активами в 165 млрд рублей – 39-е место в этом рэнкинге.