Рынки акций Европы начали неделю на позитивной ноте

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы начали неделю в позитивном настроении вслед за азиатскими рынками.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,7% и достиг 475,19 пункта. В результате он вплотную приблизился к историческому максимуму.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,8%, германский DAX - на 1%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,8%, испанский IBEX 35 - 0,2%.

Американские биржи не работают в понедельник в связи с праздником, но европейские инвесторы оценивали данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу. Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Темпы роста не оправдали ожиданий экспертов, так как они в среднем прогнозировали повышение на 750 тыс. Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для Федеральной резервной системы США при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Трейдеры полагают, что Федрезерв может отложить начало сворачивания программы выкупа активов из-за слабого роста количества рабочих мест, отмечает MarketWatch. Ранее представители ФРС заявляли, что решение по этому поводу будет принято на сентябрьском заседании, но они хотят быть уверены в том, что экономика продолжает восстанавливаться.

Объем новых заказов промышленных предприятий Германии в июле увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и стал максимальным с начала отслеживания этих данных в 1991 году, сообщило статуправление. Аналитики в среднем ожидали снижения на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx 600 в понедельник вошли акции германского производителя программного обеспечения TeamViewer AG, которые подорожали на 3,3%.

Также повысились котировки бумаг производителей люксовых товаров, в частности, Christian Dior - на 2,7%, Burberry - на 2,3% и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 2,2%.

Цена на алюминий в Лондоне подскочила до максимума более чем за 10 лет на фоне государственного переворота в Гвинее, поставившего под угрозу поставки бокситов из этой страны. На этой новости существенно выросла стоимость производителя алюминия Norsk Hydro (+3,4%).

Акции французского ритейлера Carrefour прибавили в цене 1,9%. Правительство Франции сократило количество торговых центров, в которых посетителям необходимо предоставлять справку об отсутствии у них заражения COVID-19.

Котировки бумаг французского автопроизводителя Renault S.A. увеличились на 0,2% после того, как он представил электромобиль Megane.

Между тем после публикации годовой отчетности сильно подешевели акции британской фармацевтической Dechra Pharmaceuticals Plc - на 3,3%.