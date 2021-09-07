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Рубль во вторник утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро почти не меняются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в связи с отсутствием новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,94-73,03 руб., по итогам второй минуты торгов курс составил 72,945 руб. (-4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,6575 руб. (-0,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,59 коп. к уровню закрытия 6 сентября, до 79,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,88 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,32 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль торгуется в узких диапазонах к доллару и евро на старте торгов 7 сентября в связи с отсутствием новых стимулов к движению. Активность рынка снижена в связи с празднованием Дня труда в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $72,55 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,16 за баррель, что на 0,19% ниже уровня на закрытие рынка 6 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут: японский Nikkei 225 - на 0,72%, китайский CSI 300 - на 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает незначительно - на 0,09%.

Фондовые биржи США не работали в понедельник, 6 сентября, в связи с празднованием Дня труда.

Мосбиржа

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