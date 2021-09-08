Фондовые индексы Европы снизились во вторник

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились во вторник.

Инвесторы обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в мире, которая оказывает влияние на темпы экономического восстановления. Кроме того, внимание рынка сосредоточено на предстоящем на этой неделе заседании Европейского центрального банка.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,5% и составил 472,87 пункта. Представители химической отрасли продемонстрировали наиболее существенный спад.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,3%, германский DAX - на 0,6%, итальянский FTSE MIB - на 0,7%. Исключением стал испанский IBEX 35, который увеличился на 0,1%.

"ЕЦБ в последнее время смещает риторику в "ястребиную" сторону, и аналитики переходят к мнению, что банк должен будет на заседании в этот четверг объявить планы сокращения покупки активов (что, впрочем, изначально было заложено в его стратегию, поскольку ЕЦБ давно заявлял о переносе основной массы стимулирования на первое полугодие)", - говорится в обзоре главного валютного аналитика Saxo Bank Джона Харди.

Возникает новая идея, что европейские регуляторы могут опередить в этом отношении американских коллег, полагает он.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие полгода, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в сентябре упал до 26,5 пункта по сравнению с 40,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Консенсус-прогноз составлял 30 пунктов. Значение индикатора снизилось по итогам четвертого месяца подряд и сейчас находится на минимальном уровне с марта 2020 года.

Между тем оценка роста ВВП еврозоны во втором квартале была улучшена до 2,2% с ранее объявленных 2% в поквартальном выражении. Эксперты не ожидали пересмотра.

Объем экономики региона в апреле-июне увеличился на 14,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года (предварительная оценка - 13,6%). Темпы роста ВВП являются рекордными, что связано с низкой базой для сравнения - на второй квартал 2020 года пришелся пик пандемии COVID-19.

Цена акций британского производителя оборудования для военной отрасли Meggitt Plc рухнула за день более чем на 12%. Американский конкурент TransDigm отказался от планов покупки Meggitt за $8 млрд.

Бумаги производителя продуктов питания Danone подешевели на 2,5% (до 60,22 евро) после того, как эксперты Bank of America понизили ожидаемую котировку до 55 евро и ухудшили рекомендацию до "ниже рынка" с "нейтрально".

Между тем продолжили подъем котировки акций производителей люксовых товаров, в частности, Burberry (+0,3%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+0,7%), Christian Dior (+0,3%), Kering (+0,9%) и Hermes International (+1,3%).

Бумаги британского ритейлера Marks & Spencer Group подорожали на 3,3% после того, как аналитики UBS улучшили ценовые прогнозы и рекомендации для них.

Стоимость Deutsche Telekom AG выросла на 0,1%. Компания сообщила, что она совместно с Tele2 продаст нидерландскую T-Mobile Netherlands Holding B.V. частным инвестфондам Warburg Pincus и Apax Partners за 5,1 млрд евро. Кроме того, Deutsche Telekom заключил с японской инвесткомпанией SoftBank Group Corp. соглашение о партнерстве.

Акции сталелитейной ArcelorMittal подорожали на 0,2% вслед за повышением цен на сталь, вызванным неопределенностью на рынке из-за государственного переворота в Гвинее.