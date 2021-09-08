Nasdaq во вторник обновил рекорд

Dow Jones и S&P 500 снизились

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики при отсутствии важных новостей и экономических данных, при этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в очередной раз в текущем году.

В понедельник торги на биржах не проводились из-за выходного дня в США.

Последнее время рынок акций рос благодаря хорошей корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Однако теперь инвесторы не хотят предпринимать активные действия в ожидании того, объявит ли Федеральная резервная система о начале сворачивания программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в конце сентября.

Кроме того, всех беспокоит распространение штамма "дельта" и то, какое влияние это окажет на восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

"Инвесторам следует быть осторожными, - считает основатель ASYMmetric ETF Даррен Шуринга. - Рынки могут оказаться под еще более негативным давлением".

"Люди видят замедление темпов роста экономики, и перспективы становятся несколько менее прозрачными, поэтому понятно, что люди не хотят входить в рынок и пускать деньги в работу, - полагает главный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс. - Есть серьезные опасения по поводу "дельты", роста экономики Китая и мира, инфляции - и, естественно, люди хотят большей очевидности".

Между тем аналитики Barclays улучшили прогноз значения S&P 500 на конец текущего года до 4600 пунктов с ранее ожидавшихся 4400 пунктов. "Мы не верим в то, что начало сворачивания (программы покупки активов ФРС - ИФ) приведет к существенной распродаже на рынке", - заявили они.

Котировки акций State Street Corp. упали на 3,7%. Банк договорился о приобретении подразделения финкомпании Brown Brothers Harriman & Co. по обслуживанию инвесторов за $3,5 млрд. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, в том числе полученными от размещения новых акций и прекращения программы buyback.

Капитализация Boeing Co. снизилась за день на 1,8%. Авиастроительный концерн потерял заказ на самолеты 737 MAX от своего крупнейшего клиента за пределами США - ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc, поскольку стороны не смогли договориться о цене.

Между тем котировки акций Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, выросли на 2,3% после того, как аналитики Keybanc улучшили прогноз и рекомендации для них.

Акции американской Match Group, владельца онлайн-приложений для знакомств Tinder и Hinge, подскочили в цене на 7,5% на сообщении, что они будут включены в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500 с 20 сентября.

Они сменят в индексе бумаги фармацевтической Perrigo Co., которые в свою очередь займут место акций WW International Inc. (бывшая Weight Watchers) в индексе S&P MidCap 400. Бумаги Perrigo подешевели во вторник на 0,6%, WW International - на 3%.

Цена акций Ford Motor Co. выросла на 0,5% на новости о том, что автопроизводитель назначил Дага Филда главным директором по новым технологиям. Ранее он занимал руководящие посты в таких компаниях, как Apple и Tesla.

Apple Inc. разослала приглашения представителям СМИ на мероприятие 14 сентября, в рамках которого, как ожидают эксперты, будет представлена новая линейка смартфонов iPhone. Акции компании во вторник подорожали на 1,6% и завершили третий день подряд на рекордно высоком уровне.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 269,09 пункта (0,76%) - до 35100 пунктов.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 15,4 пункта (0,34%), составив 4520,03 пункта.

В то же время Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 10,81 пункта (0,07%) - до 15374,33 пункта.