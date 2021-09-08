Рубль в среду утром слабо проседает к доллару и евро на фоне снижения аппетита инвесторов к риску

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с негативной динамикой большинства мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,34 - 73,5 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,35 руб.(+7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,88 руб. (+14,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,79 коп. к уровню закрытия 7 сентября, до 79,44 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,91 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,22 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов 8 сентября в связи с негативной динамикой большинства мировых рынков. Уменьшение спроса на риск связано с обеспокоенностью относительно высоких темпов распространения коронавирусной инфекции в мире, так как пандемия COVID-19 продолжает оказывать заметное влияние на скорость экономического восстановления.

Кроме того, инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка, в рамках которого ЕЦБ может обозначить планы сворачивания антикризисной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), а также заседания совета директоров Банка России, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Мероприятия состоятся 9 и 10 сентября соответственно.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,61 за баррель, что на 0,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,41 за баррель, что на 0,09% выше уровня на закрытие рынка 7 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,47%, китайский CSI300 снижается на 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 остается вблизи значений предыдущего закрытия.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики при отсутствии важных новостей и экономических данных, при этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в очередной раз в текущем году.

Последнее время рынок акций рос благодаря хорошей корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Однако теперь инвесторы не хотят предпринимать активные действия в ожидании того, объявит ли Федеральная резервная система о начале сворачивания программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в конце сентября.