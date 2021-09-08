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Импорт легковых машин в РФ в январе-июле вырос к доковидному 2019 году на 18,5%

Экспорт упал на 18,1%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-июле 2021 г. был выше показателя аналогичного периода 2019 г. на 18,5% и на 82,4% превысил низкую из-за коронавирусных локдаунов базу 2020 г.

Их экспорт за 7 месяцев оказался на 44,3% больше прошлогоднего за тот же период, но по сравнению с докризисным уровнем был на 18,1% ниже, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В январе-июле 2021 г. в РФ было ввезено 202,8 тыс. легковых автомобилей, что превышает показатель аналогичного периода 2019 г. на 18,5%, а показатель 2020 г. - на 82,4%. В стоимостном выражении импорт легковых машин в РФ за 7 месяцев 2021 г. составил $4,750,5 млрд (на 4,6% и на 87,2% больше уровней 2019 г. и 2020 г. соответственно). В июле в РФ было импортировано 27,1 тыс. автомобилей (-1,5% к июлю 2019 г. и +58,5% к июлю 2020 г.)

Импорт грузовиков за 7 месяцев 2021 г. в абсолютном выражении подскочил к докризисному уровню на 13,6%, до 18,4 тыс. шт. К 2020 г. их ввоз увеличился на 80,4%. В стоимостном выражении за 7 месяцев в РФ было импортировано грузовых машин на $1286,8 млн (+9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и в 2,3 раза больше уровня 2020 г.) В июле в РФ ввезли 3 тыс. грузовиков (+20% к 2019 г. и на 66,7% больше, чем в июле 2020 г.). В деньгах их импорт в июле 2021 г. составил $206,8 млн - на 40,1% больше июля 2019 г. и в 2,1 раза больше прошлогоднего показателя за этот же месяц.

Импорт частей и принадлежностей моторных транспортных средств за 7 месяцев 2021 г. составил 869,5 тыс. тонн (+10,4% к 2019 г. и +38,3% к 2020 г.), их было ввезено на $6,169 млрд (+21,1% и +55,4% к январю-июлю 2019 г. и 2020 г. соответственно). В июле 2021 г. в РФ ввезли 121 тыс. тонн автокомпонентов (+5,2% к 2019 г. и +27,6% по сравнению с июлем 2020 г.) на $898,2 млн (+23% к июлю 2019 г. и на 55,1% больше июля 2020 г.).

Динамика импорта продукции автопрома РФ за январь-июль 2019-2021 гг., % *

Вид продукции 7 мес. 2021г. к 2020 г. к 2019 г.
Легковые автомобили (тыс. шт.) 202,8 +82,4% +18,5%
Легковые автомобили ($ млн) 4750,5 +87,2% +4,6%
Грузовые автомобили (тыс. шт.) 18,4 +80,4% +13,6%
Грузовые автомобили ($ млн) 1286,8 +127,4% +9,3%
Автокомпоненты (тыс. тонн) 869,5 +38,3% +10,4%
Автокомпоненты ($ млн) 6168,7 +55,4% +21,1%

* - на основании данных ФТС РФ и расчетов "Интерфакса"

Экспорт

Экспорт легковых машин из РФ в январе-июле 2021 г. упал на 18,1% по сравнению с тем же периодом "доковидного" 2019 г. и составил 52,8 тыс. шт. (+44,3% к январю-июлю 2020 г.) В стоимостном выражении он составил $836,7 млн, что на 8,8% ниже докризисного уровня и на 52,2% выше уровня 2020 г. В июле 2021 г. из РФ было экспортировано 8,7 тыс. легковых машин (-13% к июлю 2019 г. и на 45% больше июля 2020 г.) В стоимостном выражении их экспорт за июль 2021 г. составил $124,2 млн (-19,5% к 2019 г. и на 41,3% выше уровня 2020 г.)

Экспорт грузовых автомобилей из РФ за 7 месяцев 2021 г. остался на уровне 2019 г. - 7,3 тыс. шт., к январю-июлю 2020 г. вырос на 14,1%. В денежном выражении за 7 месяцев 2021 г. из РФ было экспортировано грузовиков на $186,2 млн (снижение на 1,3% к 2019 г. и рост на 12% к 2020 г.) За июль из страны было вывезено 1,2 тыс. грузовых машин (+9,1% к 2019 г. и +71,4% к 2020 г.) на $25,4 млн (-24,2% к 2019 г. и +34,4% к 2020 г.)

Вид продукции 7 мес. 2021г к 2020г к 2019г
Легковые автомобили (тыс. шт.) 52,8 +44,3% -18,1 %
Легковые автомобили ($ млн) 836,7 +52,2% -8,8 %
Грузовые автомобили (тыс. шт.) 7,3 +14,1% +0,0%
Грузовые автомобили ($ млн) 186,2 +12% -1,3 %

Динамика экспорта продукции автопрома РФ за январь-июль 2019-2021 гг., % *

Как сообщалось, масштабные карантинные ограничения против COVID-19 в РФ, сопровождавшиеся простоями на автозаводах и закрытием границ с другими государствами, пришлись в основном на апрель-май 2020 г. Из данных ФТС РФ следует, что показатели внешней торговли практически по всем видам продукции автопрома начали восстанавливаться со второго полугодия.

ФТС

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