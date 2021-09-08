Рубль почти не изменился к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доллар лишь незначительно колеблется вокруг уровней предыдущей сессии, евро немного слабеет на "Московской бирже" в среду вечером; несмотря на активно дорожающую нефть, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании заседаний ряда ведущих центробанков мира, результаты которых могут заметно повлиять на настроения инвесторов.

Курс доллара США составил 73,28 руб./$1 в 19:00 по Москве, что всего на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,62 руб./EUR1, подешевев на 12 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,1 копейки – до 79,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать лишь небольшую разнонаправленную динамику на вечерних торгах, так как участники рынка уже находятся в ожидании заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, а также пресс-конференции председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной. Заседание ЦБ РФ состоится в пятницу, 10 сентября.

Более половины опрошенных изданием "Ведомости" экспертов (12 из 23) ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 7% на ближайшем заседании. В семи организациях ждут роста ставки на 0,25 п.п. Аналитики четырех организаций затруднились назвать точный размер шага регулятора и заявили, что повышение может произойти в диапазоне 0,25-0,5 п.п.

Кроме того, трейдеры ожидают предстоящего также на этой неделе заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором европейские официальные лица примут решение относительно темпа выкупа активов по экстренной программе Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Эксперты предполагают, что ЕЦБ может принять решение сократить выкуп до 60 млрд евро в месяц с текущих 80 млрд евро, пишет Trading Economics. Ранее Центробанк сообщал, что он продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

Заседание ЕЦБ состоится в четверг, 9 сентября.

Тем временем, доходность 10-летних US Treasuries продолжает находиться на максимальных отметках с начала августа в связи с усилением опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса и его последствий для восстановления экономики. Помимо коронавируса, опасения инвесторов вызывает дефицит рабочей силы в Штатах, а также тот факт, что основные антикризисные меры поддержки экономики завершают свое действие, пишет MarketWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил накануне в интервью газете Financial Times, что Федрезерву, по его мнению, не следует отказываться от планов сворачивания программы выкупа активов, несмотря на слабые августовские данные по рынку труда США. По словам Балларда, спрос на рабочую силу в Штатах остается высоким, и количество открытых вакансий превышает число безработных. Эти факторы будут способствовать существенному улучшению ситуации на американском рынке труда в 2022 году, считает он.

"В целом ситуация такая, что сворачивание программы выкупа активов Федрезервом начнется в этом году и завершится где-то в первой половине следующего года", - отметил Баллард.

В целом инвесторы продолжают рассчитывать, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет сокращать объем покупки гособлигаций все же позднее, чем ожидалось, на фоне опубликованных на прошлой неделе данных по рынку труда, оказавшихся слабее прогнозов, пишет Trading Economics.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти вечером в среду, в центре внимания трейдеров остается ситуация с добычей в Мексиканском заливе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду выросла на 1,21% - до $72,56 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,36% - до $69,28 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают признаки сохранения сбоев в добыче нефти в Мексиканском заливе, поскольку производители пока все еще не смогли восстановить деятельность на прежнем уровне спустя девять дней после поразившего регион урагана "Ида", пишет Trading Economics. Остается приостановленной работа мощностей, обеспечивающих около 80% добычи в США в регионе. Рынок уже недосчитался около 17,5 млн баррелей нефти.

Трейдеры ждут публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В четверг еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране опубликует Минэнерго США.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела клиентских конверсионных операций Совкомбанка Роман Фролов, среда на российском валютном рынке оказалась довольно спокойным днем, волатильность была низкой в ожидании ключевых событий недели. "Главным событием выступает заседание ЦБ РФ по ставке, игроки заняли выжидательную позицию перед возможным повышением ключевой ставки до 7%. Это увеличит интерес к рублю в рамках операций carry trade, с другой стороны, против рубля выступают покупки валюты в рамках бюджетного правила, тем более, что в сентябре их объем был увеличен. Соответственно, валюты на рынке будет меньше, хотя в целом этот фактор нивелируется довольно высокой стоимостью нефти. Наблюдавшееся ранее сегодня повышение рубля было связано, в том числе, с коррекционным укреплением котировок "черного золота", - говорит Фролов.

"В ожидании ключевых заседаний для мировых рынков (ЕЦБ заседает в четверг) и для рынка РФ (ЦБ РФ может принять решение по ключевой ставке в эту пятницу, 10 сентября) российский рубль слабо меняется к доллару и евро. Для российской валюты возможное решение регулятора по увеличению ключевой ставки (до 6,75 - 7%) станет фактором укрепления. Кроме того, стабильные котировки нефти (около 73 долларов за баррель Brent) и высокий интерес к рисковым активам также поддерживают курс национальной валюты", - полагает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 сентября на 25,12 копейки, до 73,4421 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,92 копейки, до 86,9114 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 18,15 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,3846 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 подрос на 13,45 копейки и составил 73,3655 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 112,266 млн, из которых $526,643 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 585,623 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 7,73 копейки, до 86,7985 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 понизился на 16,82 копейки и составил 86,7236 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR572,032 млн, из которых EUR161,323 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR410,709 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) –до 6,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 б.п. – до 6,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. – до 7,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 3 б.п. каждая – до 7,31% и 7,38% годовых соответственно.