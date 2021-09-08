Спотовые цены на уран показали исторический рост на фоне появления нового фонда

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спотовые цены на уран на мировом рынке выросли с $30 за фунт на середину августа до около $40 в текущий момент, такая динамика фиксируется на рынке впервые за долгие годы и может объясняться появлением уранового фонда.

Согласно данным консалтинговой компании UxC, недельная цена по состоянию на 6 сентября составляла $39, на конец августа – $33,75. За последние три недели цены выросли более чем на 30%, и подобная динамика ранее наблюдалась довольно редко, отметила старший вице-президент компании Анна Брындза в комментарии "Интерфаксу".

По ее словам, рост цен более чем на $5,25 (такая разница между недельной ценой на 6 сентября и ценой на 30 августа - ИФ) фиксировался только шесть раз с начала века – в 2006 - начале 2007 гг. На максимуме в 2007 г. цена урана превышала $137 за фунт, а после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 г. рынок вступил в продолжительную полосу депрессии.

В качестве наиболее важных событий на рынке в последнее время Брындза отметила создание фонда Sprott Physical Uranium Trust (SPUT), заработавшего во второй половине июля этого года. По ее словам, SPUT был "невероятно успешен" в привлечении капитала через выпуск паев и использовании этих средств для приобретения урана на спотовом рынке. По состоянию на 17 августа, когда фонд запустил программу "At the market" (ATM) на $300 млн, фонд владел чуть более чем 19 млн фунтов закиси-окиси, теперь же речь идет об около 25 млн фунтов урана. То есть менее чем за месяц SPUT приобрел 5,7 млн фунтов.

По оценке аналитиков UxC, фонд привлек чуть более $200 млн ($13,5 млн ежедневно). "Стоит отметить, что скорость выпуска новых паев и, соответственно, новых денежных вливаний заметно выросла за последнюю неделю", - сказала старший вице-президент UxC. По ее словам, в рамках программы ATM фонд привлек большую часть капитала именно в последнюю неделю, что сказалось и на количестве сделок на спотовом рынке урана.

"Огромное влияние, которое SPUT оказал на спотовые цены и рыночную активность за последние три недели нельзя отрицать, для многих это стало сюрпризом", - сказала Брындза. По ее словам, очевидно, что пока SPUT привлекает новые средства, он будет стремиться закупать больше урана, что "приведет к дальнейшему росту цен". Инвесторы, по ее словам, интересуются фондом, так как стоимость его активов постоянно растет.

"Ключевой вопрос в настоящий момент – как долго SPUT сможет поддерживать свою активность по приобретению (урана - ИФ) и как долго продавцы на спотовом рынке будут реагировать на его заявки", - отметила эксперт.

В консалтинговой компании намерены также следить и за реакцией потребителей и производителей на эти быстрые изменения на спотовом рынке. "SPUT очевидно показал, что с ним нужно считаться – это урановому рынку, возможно, еще только предстоит оценить в полной мере", - заключила Брындза.

SPUT был создан в результате реорганизации Uranium Participation Corporation – крупнейшего мирового уранового фонда, заработал в июле этого года. SPUT представлен на Toronto Stock Exchange, в будущем планирует выйти и на NYSE, следует из материалов на его сайте. Согласно сообщению фонда в Twitter, сейчас стоимость его чистых активов составляет $1 млрд.

Помимо уранового фонда, Sprott управляет также аналогичными фондами, связанными с золотом, серебром, а также платиной и палладием.