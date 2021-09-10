Рубль в пятницу утром подрастает к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании заседания ЦБ

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром. Рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за возобновившими рост ценами на нефть, а также в преддверии заседания совета директоров Банка России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,83-72,93 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8375 руб. (-13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,195 руб. (-10,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,28 коп. к уровню закрытия 9 сентября, до 78,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,15 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 27,27 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 10 сентября на фоне роста цен на нефть эталонных марок. Дополнительную поддержку рублю оказывают ожидания инвесторов относительно возможного повышения ключевой ставки в результате сегодняшнего заседания совета директоров Банка России.

Мнения аналитиков относительно шага повышения ключевой ставки ЦБ РФ разделились: большинство экспертов ждет 50 базисных пунктов (б.п.), некоторые экономисты допускают 25 б.п.

Банк России в июле, повысив ставку сразу на 100 б.п. - до 6,5%, сопроводил решение заявлением о том, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал уточнять сигнал, отметив, что июльское заявление "вполне актуально".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,9 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,49 за баррель, что на 0,51% выше уровня на закрытие рынка 9 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут: японский Nikkei 225 - на 1,1%, китайский CSI300 - на 1,01%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,17%.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили "в минусе" четвертые торги подряд, чего не происходило последние 12 недель. Наиболее сильно подешевели акции компаний, выпускающих потребительские товары и лекарственные препараты, сообщает MarketWatch.

Ряд инвесторов и аналитиков говорят о том, что не будут удивлены, если в ближайшие недели или месяцы рынок упадет. Значение S&P 500 не корректировалось вниз сильнее чем на 5% с октября прошлого года.