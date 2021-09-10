Brent подорожала до $71,93 за баррель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в пятницу составила $71,93 за баррель, что на $0,48 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,15 (1,6%) - до $71,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $68,53 за баррель, что на $0,39 (0,57%) выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,16 (1,7%) - до $68,14 за баррель.

При этом за неделю цена Brent может опуститься примерно на 1%, WTI - более чем на 2%, пишет Trading Economics.

Опубликованные накануне данные министерства энергетики США указали на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,53 млн баррелей - до 423,87 млн баррелей, сообщило ведомство.

Запасы бензина снизились на 7,22 млн баррелей и составили 220 млн баррелей, дистиллятов - на 3,14 млн баррелей, до 133,59 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 7,4 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Тем временем западные СМИ сообщили со ссылкой на заявление Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам, что Китай впервые планирует продавать нефть из госзапасов в рамках публичных аукционов, что позволит улучшить положение, в котором оказались местные НПЗ.

Этот шаг позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение на внутреннем рынке и эффективно гарантировать энергетическую безопасность страны", говорится в сообщении ведомства. При этом планируемые к продаже объемы нефти не уточняются.