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НПФ "Будущее" подал иск на 28,5 млрд руб. из-за убытка в управлении активами

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - НПФ "Будущее" подал иск в Арбитражный суд Москвы к УК "Конкорд Управление активами", которая управляла средствами фонда до его перехода от Бориса Минца к группе компаний "Регион" Сергей Сударикова, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в конце августа 2021 года. Сумма требований составляет 28,54 млрд рублей.

Фонд подал иск в рамках реализуемого новым акционером комплекса мер по защите прав застрахованных лиц, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе НПФ "Будущее".

"Данный иск подан в связи с убытком от управления активами, переданными в доверительное управление УК. Сумма обосновывается математически – разницей стоимости переданных активов в управление и выведенных из управления при закрытии договора доверительного управления", - отметил его представитель. Связаться с УК "Конкорд Управление активами" не удалось.

Третьими лицами в деле выступают Независимый специализированный депозитарий, "ВТБ специальный депозитарий" и спецдепозитарий "Гарант".

Предварительное судебное заседание по делу запланировано на 20 октября.

УК "Конкорд Управление активами" управляла средствами НПФ "Будущее" до 2019 года, когда фонд перешел к группе "Регион" Сударикова. В феврале 2021 года Банк России аннулировал лицензию УК.

Согласно последнему раскрытию акционерной структуры компании на середину 2018 года, конечным бенефициаром УК "Конкорд Управление активами" выступал Александр Чернов.

НПФ Будущее Конкорд Управление активами Борис Минц Регион

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