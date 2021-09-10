НПФ "Будущее" подал иск на 28,5 млрд руб. из-за убытка в управлении активами

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - НПФ "Будущее" подал иск в Арбитражный суд Москвы к УК "Конкорд Управление активами", которая управляла средствами фонда до его перехода от Бориса Минца к группе компаний "Регион" Сергей Сударикова, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в конце августа 2021 года. Сумма требований составляет 28,54 млрд рублей.

Фонд подал иск в рамках реализуемого новым акционером комплекса мер по защите прав застрахованных лиц, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе НПФ "Будущее".

"Данный иск подан в связи с убытком от управления активами, переданными в доверительное управление УК. Сумма обосновывается математически – разницей стоимости переданных активов в управление и выведенных из управления при закрытии договора доверительного управления", - отметил его представитель. Связаться с УК "Конкорд Управление активами" не удалось.

Третьими лицами в деле выступают Независимый специализированный депозитарий, "ВТБ специальный депозитарий" и спецдепозитарий "Гарант".

Предварительное судебное заседание по делу запланировано на 20 октября.

УК "Конкорд Управление активами" управляла средствами НПФ "Будущее" до 2019 года, когда фонд перешел к группе "Регион" Сударикова. В феврале 2021 года Банк России аннулировал лицензию УК.

Согласно последнему раскрытию акционерной структуры компании на середину 2018 года, конечным бенефициаром УК "Конкорд Управление активами" выступал Александр Чернов.