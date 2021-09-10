Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом просели бумаги "Русала" на дивидендных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3991,97 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1728,52 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 72,76 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-2,2%), ВТБ (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "Московской Биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Внеочередное собрание акционеров "Русала" проголосовало против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года, сообщила компания. Против выплаты дивидендов проголосовало 62% зарегистрировавшихся акционеров, "за" – 31,9%.

Таким образом, собрание поддержало рекомендацию совета директоров "Русала", где доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора, который ранее отклонил вопрос о дивидендах. Также акционеры не поддержали предложение о переизбрании совета директоров.

Подорожали расписки Ozon (+0,8%), акции "РусГидро" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Polymetal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Комментарии экспертов

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает возврата индекса МосБиржи в зону 4000-4050 пунктов.

Ситуация на мировых фондовых рынках в пятницу улучшилась, указывая на склонность инвесторов к покупкам в последний день недели. Растущая динамика преобладает и на товарных рынках. Учитывая стабилизацию обстановки, индекс МосБиржи сможет вернуться выше 4000 пунктов. Можно рассчитывать на оживление спроса на ключевые "голубые фишки", а также на то, что решение Банка России по повышению ключевой ставки окажет поддержку российскому рынку акций, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу позитивный, новости о переговорах глав США и КНР могут говорить о смягчении напряженности в отношениях двух стран. Нефть и промышленные металлы дорожают, игнорируя заявления о продаже сырья из китайских стратегических резервов. Проблемы с добычей в Мексиканском заливе могут затянуться, создавая среднесрочный дефицит предложения нефти.

В начале торгов индекс МосБиржи может вернуться выше отметки 4000 пунктов в попытках отмены сигнала на дальнейшую нисходящую коррекцию. Во второй половине дня в США выйдет пакет статистики по ценам производителей (ожидается рост PPI до 8,2% в августе с 7,8% в июле, а Core PPI может ускорить рост до 6,6% с 6,2% в июле), а также отчет Baker Hughes по активным буровым.

В России днем состоится заседание ЦБ РФ. В свете свежей статистики по инфляции можно ожидать повышения ставки минимум на 25 базисных пунктов. Далее выйдут данные по торговому балансу РФ.

Тем временем, поводов для снижения российского рынка достаточно много. Нефть накануне опускалась ниже $71 за баррель Brent. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что планы регулятора по снижению активности по скупке облигаций это не сокращение стимулов, а их коррекция. Однако инвесторы все более четко осознают смену вектора денежной политики ведущих центральных банков. В США ФРС также планирует приступить к сокращению покупки облигаций до конца года из-за нарастающей инфляции. В России она достигла 6,68% по итогам августа, и от предстоящего заседания ЦБ РФ ждут повышения ставки на 25-50 базисных пунктов. Несложно понять, что увеличение доходности депозитов может отвлечь средства с фондового рынка или сократить приток новых инвесторов. И, наконец, перекупленность все еще довлеет над российским рынком акций, считает Кочетков.

В США индексы акций накануне снизились на 0,3-0,5%, откат Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,5%) зафиксирован четвертые торги подряд, чего не происходило последние 12 недель.

Ряд инвесторов и аналитиков говорят о том, что не будут удивлены, если в ближайшие недели или месяцы рынок упадет. Значение S&P 500 не корректировалось вниз сильнее, чем на 5% с октября прошлого года. Однако их оппоненты отмечают, что других вариантов для вложения свободных средств, возможно, просто нет.

Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила, что она выступает за скорое начало сворачивания программы выкупа бумаг. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал, что Федрезерв сможет начать сокращать программу покупки активов в текущем году. Однако он не ждет, что регулятор примет соответствующее решение на ближайшем заседании из-за последних статистических данных и возобновления роста числа заражений коронавирусом.

Тем временем, в пятницу в Азии индексы акций растут (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng – на 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Рынки в целом проигнорировали итоги заседания ЕЦБ, который не стал менять объем экстренной программы выкупа активов PEPP (1,85 трлн евро), но сообщил, что с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

Инвесторов успокоили слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что решение является лишь "рекалибровкой" существующих мер стимулирования, а не признаком того, что регулятор отказывается от мер поддержки экономики во время пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу также поднимаются, но могут понести потери по итогам недели, цена Brent находится на $0,3 ниже уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,02 за баррель (+0,8% и -1,6% в четверг), октябрьская цена WTI – $68,61 за баррель (+0,7% и -1,7% накануне).

За неделю цена Brent может опуститься примерно на 1%, WTI – более чем на 2%, пишет Trading Economics.

Вышедшая накануне статистика Минэнерго США оказалась неоднозначной: запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,53 млн баррелей (ожидалось снижение на 4,75-7,4 млн), запасы бензина снизились на 7,22 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,4-3,3 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,14 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2-3,5 млн).

Тем временем западные СМИ сообщили со ссылкой на заявление Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам, что Китай впервые планирует продавать нефть из госзапасов в рамках публичных аукционов, что позволит улучшить положение, в котором оказались местные НПЗ.

Этот шаг позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение на внутреннем рынке и эффективно гарантировать энергетическую безопасность страны", говорится в сообщении ведомства. При этом планируемые к продаже объемы нефти не уточняются.