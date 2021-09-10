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Экс-глава ОКБ Зеленский купил долю в финтехе CarCraft

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Экс-глава "Объединенного кредитного бюро" и первый вице-президент Газпромбанка Даниэль Зеленский приобрел 13% в финтех-компании CarCraft, говорится в ее сообщении.

Продавцом доли выступил частный инвестор Дмитрий Потапов. В конце 2018 г он приобрел 16% в CarCraft при оценке стартапа в 110 млн рублей. Потапов сказал "Интерфаксу", что на этот раз общая оценка бизнеса не разглашается, но "она выше".

Еще 3% докупил мажоритарный владелец компании Тимур Родионов, доведя свою долю до 49,25%. Второй по величине пакет (27,75%), согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит председателю совета директоров и миноритарию Модульбанка Артему Вербе, 10% у гендиректора и сооснователя CarCraft Бориса Дмитриева.

Компания CarCraft основана в 2016 году, это платформа для финансирования стоков автомобилей для автосалонов. CarCraft осуществляет полный цикл оценки и скоринга дилера и автомобиля, постановку в реестр залогов, а также мониторинг залогов и погашение транша. В августе компания запустила платформу для быстрого выкупа автомобилей у физических лиц Momentum Pay. Помимо Модульбанка, банками-партнерами CarCraft являются БКФ и РГС банк.

ОКБ Даниэль Зеленский CarCraft

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