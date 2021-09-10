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Профицит внешней торговли РФ в июле достиг исторического максимума

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ (определенное по методологии платежного баланса) в июле 2021 года увеличилось на 27% – до $23,191 млрд по сравнению с июнем ($18,303 млрд) и стало новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦБ РФ.

Прежде за всю новую историю России месячный профицит внешней торговли превышал уровень $20 млрд лишь трижды - в декабре 2011 года он составил $20,293 млрд, в январе 2012 года - $20,356 млрд и феврале - $20,181 млрд. Таким образом, прежний абсолютный максимум спустя 9,5 лет превышен почти на 14%.

Для сравнения: годовой профицит внешней торговли в 1994 году составлял $16,927 млрд, в 1995 году - $19,816 млрд, в 1996 году - $21,592 млрд, в 1997 году - $14,913 млрд, в 1998 году - $16,429 млрд, в 1999 году - $36,014 млрд.

Среднемесячный профицит 2020 года равен $7,811 млрд, первого полугодия 2021 года - $11,252 млрд. Июльский профицит текущего года значительно превышает квартальные показатели 2020 года в период первой волны COVID-19 - во втором квартале - $16,670 млрд, в третьем квартале - $18,781 млрд.

Накануне был опубликован комментарий ЦБ РФ о ключевых показателях платежного баланса РФ за январь-август. В нем отмечалось, что профицит текущего счета РФ за этот период вырос до рекордных за последние 8 лет значений, а определяющим фактором этого стало увеличение в 1,8 раза профицита торгового баланса до $106,4 млрд, по сравнению результатом первых восьми месяцев прошлого года благодаря высокой динамике как энергетического, так и неэнергетического экспорта, прирост которого был выше прироста импорта товаров.

В июле 2021 года объем экспорта вырос по сравнению с июнем на 13%, до $49,485 млрд. Этот результат стал вторым в истории, он уступил 1,5% объему экспорта в декабре 2011 года, когда Россия экспортировала товаров на $50,248 млрд.

ЦБ РФ

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