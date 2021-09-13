Фондовые рынки Европы завершили неделю в минусе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы опустились по итогам торгов в пятницу, несмотря на положительную динамику в течение дня.

На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма COVID-19 "дельта", влияющая на темпы экономического восстановления в мире. Помимо пандемии коронавируса трейдеры также следят за действиями центробанков.

ЕЦБ по итогам своего заседания в четверг объявил, что объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) останется на уровне 1,85 трлн евро. Однако с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что покупка активов может осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала.

При этом центробанк продолжит выкуп активов в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. При возможности поддерживать благоприятные условия финансирования за счет неполной реализации PEPP выкуп активов может быть осуществлен не в полном объеме, говорится в сообщении ЕЦБ.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,3% и составил 466,34 пункта.

Испанский индекс IBEX 35 по итогам торгов потерял больше остальных - 1,2%. Французский индекс CAC 40 уменьшился на 0,3%, германский DAX - на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,9%. И только британский FTSE 100 незначительно подрос на 0,07%.

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, в августе увеличились на 3,9% в годовом выражении, что стало максимумом с декабря 1993 года, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении была нулевой. Динамика обоих показателей совпала как с предварительными данными, так и со средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Высокие темпы обусловлены базой сравнения: в 2020 году цены были более низкими, в том числе из-за временной отмены НДС и дешевых нефтепродуктов.

Объем промышленного производства в Великобритании в июле увеличился на 1,2% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0.4%. В июне показатель снизился на 0,7%.

По сравнению с июлем прошлого года промпроизводство выросло на 3,8%, превысив ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на 3%.

Этот же показатель во Франции в июле вырос на 0,3% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. В июне объем промпроизводства увеличился на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,4%, отмечает Trading Economics.

Выпуск обрабатывающей промышленности увеличился на 0,6%, в то время как объемы добывающей промышленности сократились на 0,8%.

В лидеры падения среди компонентов Stoxx 600 вышли акции французской нефтяной компании Rubis SCA, которые уменьшились в цене на 8% после публикации полугодовой финансовой отчетности, не оправдавшей ожиданий аналитиков.

Вторую строчку среди лидеров падения заняли акции германского производителя медицинского оборудования Fresenius Medical Care, которые потеряли 5% после того, как JPMorgan понизил рекомендацию для бумаг компании.

Котировки акций швейцарского производителя цемента Holcim Ltd. снизились на 0,2%. Компания сообщила о продаже своего бизнеса в Бразилии за $1 млрд бразильской сталелитейной Companhia Siderurgica Nacional.

Стоимость британской управляющей компании Gresham House PLC увеличилась на 1%. Gresham House в первом полугодии 2021 года получила прибыль до налоговых выплат в размере 6,2 млн фунтов стерлингов ($8,6 млн), в то время как за аналогичный период прошлого года она зафиксировала убыток до налоговых выплат в размере 1,6 млн фунтов.